Ο All Star του NBA που έχασε τα πάντα, θέλει ο ίδιος να αποτελεί παράδειγμα προς αποφυγή. Ο λόγος για τον Αντουάν Γουόκερ, που εκπαιδεύει σήμερα τους νεαρούς αθλητές για το πώς να διαχειριστούν την επιτυχία τους, αφού δεν κατόρθωσε να το κάνει ο ίδιος, αναφέρει η AS.

Πολλοί παίκτες του ΝΒΑ εντάσσονται στο πρωτάθλημα σε ηλικία μόλις 19 ή 20 ετών και ξαφνικά, όχι μόνο βρίσκονται στο επίκεντρο, αλλά κερδίζουν εκατομμύρια δολάρια. Ακούγεται σαν όνειρο, και από πολλές απόψεις είναι. Αλλά το μειονέκτημα είναι ότι σε τόσο νεαρή ηλικία, πολλοί παίκτες δεν γνωρίζουν πώς να χειριστούν αυτό το ποσό χρημάτων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο πρώην πρωταθλητής του NBA και All Star, ο οποίος από κέρδη άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια της 13χρονης καριέρας του έφτασε στη χρεοκοπία μέχρι το 2010.

«Όταν βγάζεις χρήματα… όλα πάνε καλά – αγοράζεις αυτοκίνητα, έχεις σπίτια, έχεις κοσμήματα, όλα αυτά συμβαίνουν», είπε ο Γουόκερ στο podcast του Financial Freestyle. «Αλλά κάποια στιγμή, τα χρήματα θα σταματήσουν να έρχονται με τον τρόπο που ήρθαν στην αρχή. Είσαι σε θέση και είσαι έτοιμος να διατηρήσετε αυτόν τον τρόπο ζωής;»

Ο Γουόκερ ήταν ένας από τους καλύτερους μπασκετμπολίστες της δεκαετίας του '90 και των αρχών του 2000. Υπέγραψε στους Μπόστον Σέλτικς σε ηλικία μόλις 19 ετών, και μέχρι τα 21 του είχε υπογράψει ένα σημαντικό εξαετές συμβόλαιο ύψους 71 εκατομμυρίων δολαρίων. Αλλά εξαιτίας κακών οικονομικών αποφάσεων και της έλλειψης εκπαίδευσης, έχασε ένα μεγάλο μέρος αυτών των χρημάτων - ξοδεύοντας υπερβολικά για να διατηρήσει έναν συβαριτικό τρόπο ζωής και κάνοντας κακές επενδύσεις.

Τα χρήματα ήρθαν τόσο γρήγορα χωρίς την ανάλογη εκπαίδευση, είπε ο Γουόκερ.

Τώρα χωρίς χρέη, ο παλαίμαχος παίκτης χρησιμοποιεί την ιστορία του για να εκπαιδεύσει τους νέους αθλητές σχετικά με τον χρηματοοικονομικό προγραμματισμό, τονίζοντας τη σημασία της σοφής διαχείρισης των χρημάτων, της προετοιμασίας για τη ζωή μετά τον αθλητισμό.

Ο Γουόκερ είπε ότι ενώ αγωνιζόταν, βασιζόταν κυρίως σε επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα για να τον βοηθήσουν να διαχειριστεί τα χρήματά του, αλλά παρόλα αυτά, έλαβε κακές αποφάσεις και υπέστη βαρύ πλήγμα κατά τη διάρκεια της ύφεσης του 2008, ενώ παρανόησε και το φορολογικό σύστημα.

«Νομίζω ότι είναι δουλειά μου να χρησιμοποιώ κατά κάποιο τρόπο τα πράγματα που έκανα λάθος και απλώς να βοηθάω [τους άλλους]» επισήμανε. «Ξέρω τα πράγματα που θέλουν να κάνουν. Ξέρω τα πράγματα που αγοράζουν. Ξέρω τα πράγματα που παραβλέπουν... Προσπαθώ να τους το επισημάνω και να τους κάνω να καταλάβουν ότι η καριέρα στο μπάσκετ ή οποιαδήποτε αθλητική καριέρα θα είναι βραχύβια και έχουν μια ολόκληρη ζωή να ζήσουν αφού τελειώσουν την καριέρα τους».

