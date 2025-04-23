Λογαριασμός
Νεαρός οπαδός τραυματίστηκε από βεγγαλικό πριν τον τελικό ΠΑΟΚ-Μπιλμπάο

Λίγη ώρα πριν την έναρξη του μεγάλου αγώνα - Ο νεαρός τραυματίστηκε στο χέρι και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο

ΠΑΟΚ

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν την έναρξη του τελικού του FIBA Europe Cup ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Μπιλμπάο αφού νεαρός Έλληνας φίλαθλος φέρεται να τραυματίστηκε σοβαρά από βεγγαλικό στο Παλατάκι, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για θλαστικό τραύμα στο χέρι, με τον άτυχο οπαδό να διακομίζεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Να σημειωθεί ότι δεν κινδυνεύει η ζωή του.

TAGS: ΠΑΟΚ μπάσκετ
