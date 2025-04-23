Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν την έναρξη του τελικού του FIBA Europe Cup ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Μπιλμπάο αφού νεαρός Έλληνας φίλαθλος φέρεται να τραυματίστηκε σοβαρά από βεγγαλικό στο Παλατάκι, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για θλαστικό τραύμα στο χέρι, με τον άτυχο οπαδό να διακομίζεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Να σημειωθεί ότι δεν κινδυνεύει η ζωή του.

