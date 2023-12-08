Στο πλευρό της ΕΛΑΣ οι διαιτητές: «Έφτασε η ώρα για συνεννόηση, σύνεση και σκληρές αποφάσεις»

Τον αποτροπιασμό τους για τα θλιβερά επεισόδια που είχαν ως αποτέλεσμα τον σοβαρότατο τραυματισμό του αστυνομικού, εξέφρασαν μέσω επιστολής τους οι Έλληνες διαιτητές.



Στην τοποθέτησή τους, εκφράζουν την στήριξή τους στην ΕΛΑΣ την οποία χαρακτηρίζουν σύμμαχό τους στον αγωνιστικούς χώρους, ενώ τόνισαν την ανάγκη λήψης σκληρών αποφάσεων με στόχο την πάταξη της βίας.

Αναλυτικά η επιστολή:

«Οι Έλληνες διαιτητές και οι βοηθοί διαιτητές θα θέλαμε να εκφράσουμε τη θλίψη και τον αποτροπιασμό μας για τα χθεσινά γεγονότα της δολοφονικής επίθεσης με αποτέλεσμα τον πολύ σοβαρό τραυματισμού του αστυνομικού. Έφτασε η ώρα για συνεννόηση, σύνεση, αλλά και ώρα για σκληρές αποφάσεις καθώς τα φαινόμενα βίας, οι απειλές κατά προσώπων (αθλητών, διαιτητών, αστυνομικών, πολιτών κ.ο.κ.) και η ανομία αποτελούν καθημερινό φαινόμενο στα γήπεδα της χώρας.Δηλώνουμε ότι συμπαραστεκόμαστε στον τραυματία αστυνομικό και στην οικογένεια του και τους ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση αλλά και σε όλη την ελληνική Αστυνομία που όλα αυτά τα χρόνια αποτελεί σύμμαχο μας στους αγωνιστικούς χώρους».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.