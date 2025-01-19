Ακόμα ένα ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στο «Κλεάνθης Βικελίδης» έμεινε στο μηδέν (0-0) για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ να... προσέχουν για να έχουν και να κοιτάζουν περισσότερο πως θα κρατήσουν ανέπαφη την εστία τους παρά το πως θα απειλήσουν.

Ο «Δικέφαλος» έφτασε πιο κοντά στη νίκη, όντας ανώτερος στο δεύτερο μέρος, αλλά το ξέσπασμά του από το 45' έως το 55' δεν ήταν αρκετό για να φύγει με το διπλό και έτσι έμεινε στο πλην 9 από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό.

Από την άλλη, οι γηπεδούχοι έβαλαν τέλος σε ένα σερί τριών αγώνων με ήττα, ωστόσο δεν κατάφεραν να μειώσουν τη διαφορά από την τετράδα, παραμένοντας 6οι μετά και τη νίκη του Asteras AKTOR στη Λειβαδιά.

Στο… μυαλό των κόουτς:

Με την απουσία όλων των δεξιών του μπακ για το ντέρμπι, ο Φαμπιάνο ήταν ο εκλεκτός του Μαρίνου Ουζουνίδη για να καλύψει το δεξί άκρο της άμυνας. Ο Κουέστα ξεκίνησε κάτω από τα δοκάρια, ο Φαμπιάνο κατά συνθήκη δεξί μπακ, ο Φρίντεκ αριστερό και Βέλεθ-Μπράμπετς το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Στα χαφ ήταν οι Σιφουέντες και Μόντσου, στο δεξί «φτερό» της επίθεσης ο Σουλεϊμάνοφ, στο αριστερό ο Μανού Γκαρθία και ο Νταρίντα πίσω από τον προωθημένο Μορόν.

Από την άλλη ο Ραζβάν Λουτσέσκου επεφύλασσε μια έκπληξη, καθώς παρέταξε τον ΠΑΟΚ με τον Τισουντάλι στην κορυφή της επίθεσης. Κάτω από τα γκολπόστ βρέθηκε ο Κοτάρσκι και οι Ότο, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης και Μπάμπα στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά. Καμαρά και Οζντόεφ ήταν το δίδυμο στα χαφ, με τον Κωνσταντέλια να κινείται σε ελεύθερο ρόλο μπροστά τους. Ντεσπόντοφ στα δεξιά της επίθεσης, Τάισον στα αριστερά και Τισουντάλι στην κορυφή.

Το ματς:

Με αμφότερες τις ομάδες να πιέζουν ψηλά ξεκίνησε το παιχνίδι, καθώς τόσο ο Άρης όσο και ο ΠΑΟΚ δεν επέτρεπαν στον αντίπαλό τους να βγάλει εύκολα την μπάλα από την άμυνα. Οι φιλοξενούμενοι στην αρχή και δεν ρίσκαρα, ψάχνοντας με μεγάλες μπαλιές τον Τισουντάλι, ενώ οι γηπεδούχοι προσπαθούσαν να σπάσουν το πρέσινγκ με build-up.

Η παρουσία των τεσσάρων χαφ βοηθούσε τον Άρη στο να κρατά την μπάλα στα πρώτα λεπτά του αγώνα, αλλά ο ΠΑΟΚ βάζοντας παραπάνω ένταση στα μαρκαρίσματα και την πίεση, ισορρόπησε και όσο περνούσαν τα λεπτά έπαιρνε την κατοχή και ήλεγχε τον ρυθμό, επιλέγοντας να πάει το ματς σε χαμηλό τέμπο.

Κάτι που δεν έδειξε να… χαλάει τους γηπεδούχους και έτσι ο αγώνας στο πρώτο μέρος ήταν αρκετά νωθρός, με τα λάθη να διαδέχονται το ένα το άλλο. Ο Άρης πήγε να εκμεταλλευτεί ένα τέτοιο της άμυνας του ΠΑΟΚ στο 26’, αλλά το σουτ του Σουλεϊμάνοφ απομάκρυνε με δυσκολία στην κλειστή του γωνία ο Κοτάρσκι.

Έπρεπε να περιμένουμε μέχρι το 45+1’ για να δούμε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο ματς, η οποία ανήκε στον ΠΑΟΚ. Ο Κωνσταντέλιας πάτησε περιοχή και με μια πολύ ενέργεια ξεμαρκαρίστηκε, έστρωσε στον Ντεσπόντοφ, αλλά εκείνος από τη γωνία της μικρής περιοχής δεν κατάφερε να νικήσει τον Κοτάρσκι, ο οποίος απέκρουσε με τα πόδια στην κλειστή του γωνία.

Όπως ακριβώς τελείωσε το πρώτο μέρος, ξεκίνησε το δεύτερο! Η μια συνεργασία του Κωνσταντέλια με τον Ντεσπόντοφ διαδεχόταν την άλλη, με τον Έλληνα σε ρόλο δημιουργού και τον Βούλγαρο σε ρόλο εκτελεστή να δημιουργούν πολλά προβλήματα στην άμυνα του Άρη και τον ΠΑΟΚ να έχει 5 σουτ ήδη στο πρώτο πεντάλεπτο.

Στο 47’ ο Κωνσταντέλιας έκανε την κάθετη, αλλά το σουτ του Ντεσπόντοφ κόντραρε, ενώ δύο λεπτά αργότερα ο δεξιός εξτρέμ του «Δικεφάλου» σούταρε και πάλι, με τον Κουέστα να μπλοκάρει σταθερά. Η μεγαλύτερη στιγμή ήρθε στο 50’, όταν μετά από ωραία αντεπίθεση των φιλοξενούμενων και πάσα του Κωνσταντέλια, ο Ντεσπόντοφ έστειλε την μπάλα ψηλά άουτ.

Στη συνέχεια ο ρυθμός του αγώνα έπεσε και πάλι και επανήλθε στα στάνταρ του πρώτου ημιχρόνου, με τις δύο ομάδες να δυσκολεύονται να δημιουργήσουν. Λίγο έλειψε όμως ο Άρης να προηγηθεί, όταν ο Μπάμπα έστρωσε καταλάθος την μπάλα στον Νταρίντα στην προσπάθειά του να απομακρύνει, αλλά ο Τσέχος από το ύψος του πέναλτι δεν βρήκε εστία.

Ότι καλό έβγαζε ο ΠΑΟΚ από την άλλη, ήταν από έμπνευση του Κωνσταντέλια, και έτσι όταν αποχώρησε από το γήπεδο ο νεαρός αρτίστας η ομάδα του Λουτσέσκου δεν μπορούσε να φτιάξει κάτι καλό. Λίγο πριν συμβεί αυτό, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός έκανε και πάλι μια ωραία ενέργεια, αλλά το σουτ του στο 68' μπλόκαρε σταθερά ο Κοτάρσκι.

Οι δύο ομάδες δεν πήραν παραπάνω ρίσκα και βολεύτηκαν στην ισοπαλία, μη θέλοντας να διακινδυνεύσουν να γνωρίσουν ακόμα μια ήττα στο πρωτάθλημα και έτσι το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης έμεινε στο μηδέν.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.