Φαβορί ο Λοπετέγκι για τον πάγκο της εθνικής Βελγίου

Φαβορί για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της εθνικής Βελγίου ο Λοπετέγκι.

Όπως αποκαλύπτουν Μέσα της χώρας, ο Ισπανός προπονητής, ο οποίος πριν από μερικές μέρες αποχώρησε από τη Γουέστ Χαμ, είναι ο επικρατέστερος για να αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Ντομένικο Τεντέσκο στον πάγκο των «κόκκινων διαβόλων».

Σύμφωνα με τα εν λόγω ρεπορτάζ, μέσα στις επόμενες μέρες αναμένονται να υπάρξουν συζητήσεις ανάμεσα στους ανθρώπους της βέλγικης ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας με τον Λοπετέγκι, ο οποίος φαίνεται ότι αποτελεί τον... εκλεκτό για να οδηγήσει το Βέλγιο στο Παγκόσμιο Κυπελλο του 2026.

