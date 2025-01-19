Κόμο: Ανακοινώθηκε και ο Ντέλε Άλι

Τα λεφτά ρέουν άφθονα στο Κόμο, με την τοπική ομάδα να ανακοινώνει τον έναν παίκτη μετά τον άλλον και μέχρι στιγμής το χειμερινό μεταγραφικό παζάρι της ανήκει.

Πρώτα απόκτησε τον Ασανέ Ντιαό με 12 εκατομμύρια ευρώ από την Ρεάλ Μπέτις, ενώ στη συνέχεια έκανε δικό της και τον Μάξενς Κακερέτ με 15 εκατομμύρια από τη Λιόν. Μάλιστα αγόρασε τον Τζιν Μποτέζ καταθέτοντας δύο εκατομμύρια στην Άντβερπ.

Τώρα μαζί με αυτούς τους παίκτες έρχεται να προστεθεί άλλος ένας, ο οποίος μάλιστα μπορεί να θεωρηθεί και σούπερ σταρ.

Η Κόμο ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντέλε Άλι επιβεβαιώνοντας τα ρεπορτάζ που ήθελαν τον 28χρονο Άγγλο να μετακομίζει μόνιμα στην Ιταλία.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.