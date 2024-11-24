«Ερυθρόλευκο» το ντέρμπι, «ερυθρόλευκη» και η κορυφή. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 4-1 της ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League, όπου έμειναν μόνοι πρώτοι.

Με τον Ελ Κααμπί να είναι «καυτός», οι Πειραιώτες… έκαψαν την Ένωση, με τον Μαροκινό να ανοίγει το σκορ στο 7’ με πέναλτι, το οποίο κέρδισε ο Κωστούλας από τον Ρότα, ενώ καταδίκασε τους «κιτρινόμαυρους» με τα άλλα δύο γκολ του στο β’ μέρος. Στο 49’ με πλασέ από γύρισμα του Κοστίνια και στο 51’ έπειτα «δώρο» των Ρότα-Γιόνσον βρέθηκε φάτσα με τον Στρακόσα και τον πλάσαρε. Η ομάδα του Αλμέιδα είχε ισοφαρίσει στο 43’ με τον Μαρσιάλ, αλλά στο 2ο ημίχρονο παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων.

Το… κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Ζέλσον στο 62’, σπρώχνοντας την μπάλα στα δίχτυα στο γύρισμα του Ροντινέι που έκλεψε από τον Ρότα. Στο 90'+1' η ομάδα του Μεντιλίμπαρ έχασε μεγάλη ευκαιρία για 5ο γκολ, με τον Μασούρα να στέλνει την μπάλα στο δοκάρι από κοντά με κεφαλιά.

Με δέκα παίκτες τελείωσαν το παιχνίδι οι «κιτρινόμαυροι» λόγω απευθείας κόκκινης (81’) στον Λαμέλα, που χάνει το ματς με τον Άρη.

Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-2-3-1 παρέταξε τον Ολυμπιακό ο Μεντιλίμπαρ. Στο τέρμα ήταν ο Τζολάκης, ενώ στην τετράδα μπροστά του επέλεξε ο Βάσκος τους Ροντινέι, Ρέτσο, Κάρμο και Ορτέγκα. Στα χαφ διατηρήθηκε το δίδυμο Γκαρθία και Μουζακίτη, ελλείψει Έσε. Στο δεξί «φτερό» ήταν ο Τσικίνιο, στο αριστερό ο Μαρτίνς, ενώ ο Κωστούλας πίσω από τον Ελ Κααμπί.

Με 4-3-3 παρέταξε ο Αλμέιδα την ΑΕΚ. Ο Στρακόσα ήταν στο τέρμα, Κάλενς και Βίντα στο κέντρο της άμυνας, Ρότα και Χατζισαφί τα μπακ, με τους Γιόνσον, Περέιρα και Μάνταλο να είναι στα χαφ, τους Φερνάντες και Μαρσιάλ στα «φτερά» και τον Λιβάι στην κορυφή.

Το ματς

Με μεγάλο πάθος για κάθε μπάλα μπήκαν στο παιχνίδι οι δύο ομάδες. Η πρώτη υποψία φάσης άνηκε στην ΑΕΚ, στην κάθετη στου Μαρσιάλ στον Περέιρα, αλλά ο Κάρμο διάβασε καλά τη φάση και έκοψε.

Ο Ολυμπιακός ευτύχησε στην πρώτη επικίνδυνη επίσκεψή του στην περιοχή των «κιτρινόμαυρων» να βρει το 1-0, με έμμεσο τρόπο. Ο Κωστούλας πήγε να τσιμπήσει την μπάλα, αλλά ο Ρότα με άτσαλο τρόπο τον ανέτρεψε και ο Γερμανός έδειξε δίχως σκέψη την άσπρη βούλα. Συμφώνησε μαζί του και το VAR, με τον Ελ Κααμπί να εκτελεί στο κέντρο και τον Στρακόσα να βρίσκει λίγο με τα πόδια την μπάλα, που κατέληξε στα δίχτυα στο 7’.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε να πιέζει ψηλά, με τους «κιτρινόμαυρους» να κάνουν αρκετά λάθη στο συγκεκριμένο σημείο, ενώ είχαν επιλέξει να μην χτίζουν παιχνίδι από πίσω, γνωρίζοντας ότι είναι πολύ καλός στο πρέσινγκ ο αντίπαλος. Με αποτέλεσμα να μην καταφέρνουν να κρατήσουν μπάλα. Στο 13’ οι «ερυθρόλευκοι» είχαν πολύ καλή στιγμή για το 2-0, με τον Ροντινέι να γεμίζει με φάουλ και τον Ελ Κααμπί να αστοχεί με κεφαλιά από πολύ καλή θέση.

Τρία λεπτά μετά η ΑΕΚ άγγιξε το 1-1. Οι Πειραιώτες πούλησαν την μπάλα με τον Ροντινέι, ο Λιβάι βγήκε αριστερά και μοίρασε για τον Μαρσιάλ που σούταρε δυνατά και άστοχα από πολύ καλή θέση.

Στα… καπάκια, ο Ολυμπιακός έχασε πολύ καλή ευκαιρία για το 2-0. Με τους Κωστούλα και Ζέλσον να συνεργάζονται και τον δεύτερο να σεντράρει για τον Ελ Κααμπί που έπιασε κεφαλιά, αλλά ο Στρακόσα έδιωξε χαμηλά στη δεξιά του γωνία.

Στο 20’ η ομάδα του Μεντιλίμπαρ είχε νέα μεγάλη ευκαιρία για να βρει 2ο γκολ, με τον Τσικίνιο να παίζει κάθετα, τον Κωστούλα να κάνει ωραίο γύρισμα για τον Ελ Κααμπί που εκτέλεσε, αλλά ο Ρότα έβαλε την κόντρα και παραχώρησε κόρνερ.

Ο Ολυμπιακός βρήκε ευκαιρία και στο 29’ για να κάνει το 2-0, με τον Κωστούλα να κάνει συρτό σουτ στο γύρισμα του Ορτέγκα, αλλά ο Στρακόσα έδιωξε στη δεξιά του γωνία. Από εκεί και μετά άρχισε να γίνεται η ΑΕΚ πιο επικίνδυνη, χάρη στην άνοδο του Φερνάντες που στο 30’ βρέθηκε σε καλή θέση μέσα στην περιοχή έπειτα από αλλεπάλληλες προσποιήσεις, αλλά στο σουτ που έκανε είχε πολλά σώματα μπροστά και δεν μπόρεσε να βρει εστία.Οι «ερυθρόλευκοι», οι οποίοι είχαν χάσει από το 34’ τον Κάρμο (στη θέση του μπήκε ο Πιρόλα), έχασαν και τον Τσικίνιο προς το τέλος του ημιχρόνου.

Η ΑΕΚ απάντησε στους Πειραιώτες στο 43’, με τον Μάνταλο να κάνει το γύρισμα απ’ τα δεξιά, τον Περέιρα να παίρνει τη μονομαχία με τον Ζέλσον και την μπάλα να φτάνει στον Χατζισαφί που σούταρε, η μπάλα βρήκε στο σώμα του Ρέτσου και στρώθηκε στον Μαρσιάλ που εκτέλεσε ιδανικά για το 1-1.

Μέχρι την ανάπαυλα είχε μία αξιοσημείωτη στιγμή η αναμέτρηση, με τον Ελ Κααμπί να πλασάρει και τον Στρακόσα να μπλοκάρει.

Ο Ολυμπιακός μπήκε ιδανικά στο β’ μέρος, καθώς με τη συμπλήρωση των πρώτων έξι λεπτών βρήκε δύο γκολ. Στο 49’ ο Κοστίνια έκανε ωραίο-συρτό γύρισμα απ’ τα δεξιά και ο Ελ Κααμπί με πλασέ εκτέλεσε τον γκολκίπερ της ΑΕΚ για το 2-1.

Πριν καν προλάβει να βρει τα πατήματά της η ΑΕΚ ο Ολυμπιακός πέτυχε 3ο τέρμα, με τον Ρότα και τον Γιόνσον να κάνουν «δώρο» την μπάλα στον Ελ Κααμπί που έφυγε κάθετα στο 51’ και εκτέλεσε εκ νέου τον Στρακόσα.

Η ΑΕΚ προσπάθησε να αντιδράσει και βρήκε πολύ καλή στιγμή στο 54’. Ο Μαρσιάλ ελίχθηκε από τα αριστερά και σέντραρε με τον Λιβάι να πλασάρει στην κίνηση και τον Τζολάκη με εξαιρετική επέμβαση να κρατάει το 3-1.

Ο Ολυμπιακός εν αντιθέσει με το πρώτο μέρος, τιμώρησε τα λάθη της ΑΕΚ. Όπως στο 62’, όταν ο Ρότα κράτησε παραπάνω την μπάλα, την οποία του έκλεψε ο Ροντινέι, ο οποίος σέρβιρε για τον Ζέλσον το 4-1.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν δύο μεγάλες φάσεις μέχρι το φινάλε και για 5ο γκολ, με τον Μασούρα να σπαταλάει στο 71’ την πρώτη, καθώς έπειτα από σύγκρουση Βίντα με Χατζισαφί βγήκε τετ-α-τετ, αλλά καθυστέρησε χαρακτηριστικά και στη συνέχεια έστειλε την μπάλα ψηλά. Στις καθυστερήσεις ο Μασούρας με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και ο Κωστούλας δεν μπόρεσε να σκοράρει από κοντά.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης - Ροντινέι, Ρέτσος, Κάρμο (34’ Πιρόλα), Ορτέγκα - Γκαρθία, Μουζακίτης - Ζ. Μαρτίνς (69’ Μασούρας), Κωστούλας, Τσικίνιο (44’ Κοστίνια) - Ελ Κααμπί

Στον πάγκο έμειναν: Πασχαλάκης, Ολιβέιρα, Στάμενιτς, Γιάρεμτσουκ, Αποστολόπουλος, Ντόη

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στρακόσα - Ρότα (72’ Οντουμπάτζο), Βίντα, Κάλενς, Χατζισαφί (72’ Γκατσίνοβιτς) - Γιόνσον, Περέιρα (57’ Πινέδα), Μάνταλος (57’ Λαμέλα) - Μαρσιαλ, Φερναντες (57’ Πιερό), Λιβάι

Στον πάγκο έμειναν: Μπρινιόλι, Μουκουντί, Σιμάνσκι, Κοϊτά

