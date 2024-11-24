Μπακασέτας: Ο δρόμος δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα

Ο Τάσος Μπακασέτας έκανε κάποιες σημαντικές δηλώσεις μετά την νίκη του Παναθηναϊκού στο Αγρίνιο. Ο ίδιος είπε «ήταν ένα κομβικό τρίποντο για εμάς , σε όλη την διάρκεια του ματς είμασταν καλύτερη από τον αντίπαλο και θα μπορούσαμε να είχαμε τελειώσει το παιχνίδι από το πρώτο κιόλας ημίχρονο. Οφείλουμε να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί καθώς βλέπουμε πως τόσο καρό πληρώνουμε τα λάθη μας. Η νίκη μας δίνει αρκετή αυτοπεποίθηση για την συνέχεια και το νοοτροπία νικητή , δείξαμε αντίδραση στο γκολ του αντιπάλου και αυτό μας χαροποιεί πολύ.»

Περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.