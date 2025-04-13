Επίθεση δέχτηκε στην Θεσσαλονίκη η αποστολή της Κ 19 της ΑΕΛ, όπως καταγγέλλει η ερασιτεχνική.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ερασιτεχνικής ΑΕΛ: Προ ολίγου πληροφορηθήκαμε ότι η αποστολή της Κ-19 της Ομάδας μας δέχτηκε βίαιη επίθεση από περίπου σαράντα αγνώστους στην Θεσσαλονίκη έξω από το γήπεδο όπου αγωνίζεται φιλοξενούμενη από την αντίστοιχη ηλιακή ομάδα του Ηρακλή για την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος Νέων.

Καταδικάζουμε ρητά και απερίφραστα το παραπάνω γεγονός το οποίο δεν τιμά όχι μόνο την γηπεδούχο ομάδα αλλά συνολικά το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι ανεπίτρεπτη κάθε μορφή βίας στον χώρο του αθλητισμού και πολύ περισσότερο σε διοργανώσεις που συμμετέχουν ΠΑΙΔΙΑ.

Είναι πραγματικά κρίμα κάποιοι να μην αποδέχονται την ανωτερότητα του αντιπάλου και μόλις μία μέρα μετά την γιορτή ανόδου της ΑΕΛ να βγάζουν το απωθημένο τους σε ποδοσφαιρική αποστολή νεαρών παιδιών. Ευχόμαστε περαστικά στα μέλη του προπονητικού μας επιτελείου και αναμένουμε τη δράση των αρμοδίων.».

Πηγή: onlarissa.gr

