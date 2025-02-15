Μεγάλο ντέρμπι «αιωνίων» που θα μνημονεύεται για χρόνια στο Κλειστό της Αλικαρνασσού. Παρ' ότι βρέθηκε πίσω με δέκα πόντους στις αρχές της τέταρτης και τελευταίας περιόδου σε ένα κλειστό ματς, ο Ολυμπιακός κατάφερε και έφτασε σε μια απίθανη ανατροπή επί του Παναθηναϊκού με σκορ 57-55, πανηγυρίζοντας την πρόκριση στον τελικό του ΟΠΑΠ Final 4 του Κυπέλλου Γυναικών.

Απίστευτο φινάλε στο ματς, με την Κίρα Λάμπερτ, που ήταν άποντη σε όλο το ματς, να ισοφαρίζει σε 55-55, 22 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε με ένα τρομερό euro step, προτού η ίδια, στην επόμενη φάση κλέψει την μπάλα και σκοράρει με λέι απ στο ανοικτό γήπεδο σε «νεκρό χρόνο»!

Κάπως έτσι, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει αύριο στον μεγάλο τελικό του θεσμού τον ΠΑΣ Γιάννινα με στόχο να επιστρέψει στην κορυφή για πρώτη φορά μετά το 2022 και έκτη συνολικά στην ιστορία του. Κορυφαία για τις νικήτριες ήταν η Χέμπε με 14 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ, για τις «πράσινες» ξεχώρισε η Ντίξον με 17 πόντους και 15 ριμπάουντ.

Το ματς:

Ντέρμπι με τα... όλα του από το ξεκίνημα του αγώνα, με τις δύο άμυνες να κυριαρχούν από τα πρώτα λεπτά του αγώνα. Το πρώτο καλάθι του αγώνα ήρθε για τον Παναθηναϊκό με τρίποντο της Καρακασίδου στο 2ο λεπτό, με τον Ολυμπιακό να ανοίγει από την πλευρά του το σκορ ένα λεπτό αργότερα για το 4-2. Στη συνέχεια, Χριστινάκη και Τζόουνς αντάλλαξαν τρίποντα, με τις «πράσινες» να διατηρούν το προβάδισμα μέχρι και το 6ο λεπτό για το 10-7. Από εκείνο το σημείο και έπειτα, οι «ερυθρόλευκες» κυριάρχησαν στο παρκέ και «σύμμαχο» το μακρινό σουτ, αλλά πρωταγωνίστρια τη Χέμπε, ξέφυγαν μέχρι και το +9 (12-21), προτού κλείσουν το δεκάλεπτο με σκορ 16-23.

Τελείως διαφορετικό ήταν το σκηνικό στη δεύτερη περίοδο, καθώς η ομάδα του Θάνου Νίκλα δεν μπόρεσε να «χτίσει» πάνω στο μομέντουμ που είχε πάρει. Κάπως έτσι, χάρη στην εξαιρετική και επιθετική άμυνά του, αλλά και τα καλάθια από τις Ντίξον και Τζόουνς, ο Παναθηναϊκός, όχι μόνο ανέτρεψε το σκορ, αλλά έτρεξε και ένα σερί 12-0 για το υπέρ του 28-23! Οι τυπικά φιλοξενούμενοι έσπασαν το... ρόδι μετά από 6,5 λεπτά στο δεκάλεπτο (!) με το τρίποντο της Χριστινάκη (28-26), με τις Αλεξανδρή και Ντίξον να γράφουν το +6 (32-26) ένα λεπτό αργότερα. Στο τελευταίο δίλεπτο, ο Ολυμπιακός κατάφερε να μειώσει λίγο τη διαφορά με το τρίποντο της Ράτσα και τις βολές της Χριστινάκης για το 35-31 του ημιχρόνου, με τον Παναθηναϊκό να κυριαρχεί στην περίοδο με επιμέρους σκορ 19-8!

Αρκετά πιο κλειστό ήταν το τρίτο δεκάλεπτο, με τους δύο «αιωνίους» να δίνουν τεράστιες μάχες στην άμυνα και μέσα στη ρακέτα. Κερδισμένη από όλο αυτό βγήκε η ομάδα του Γιώργου Σίμου, η οποία στο πρώτο μισό της περιόδου κατάφερε σταδιακά να φτάσει μέχρι και το +7 και το 41-34. Με τον Ολυμπιακό να εξακολουθεί να τα βρίσκει... σκούρα επιθετικά, έχοντας όλα τα «ατού» του εκτός αγώνα, οι «πράσινες» έκλεισαν το δεκάλεπτο στη μέγιστη τιμή της διαφοράς και στο +10 για το 48-38! Χαρακτηριστικό είναι πως κράτησαν τις αντίπαλές τους στους μόλις 15 πόντους σε 20 λεπτά!

Καθ' ότι βρισκόντουσαν με την πλάτη στον... τοίχο, οι «ερυθρόλευκες» μπήκαν πολύ δυνατά στην τέταρτη και τελευταία περίοδο και με πέντε πόντους της Χέμπε σε λιγότερο από ένα λεπτό, μείωσαν στο 48-43. Παρά τα καλάθια της Χατζηλεόντη και Τσβίτκοβιτς, ο Ολυμπιακός συνέχισε να βρίσκει λύσεις στο σκοράρισμα και με δίποντο της Τόμπιν και τρίποντο της Κολλάτου από την κορυφή, μείωσε στο καλάθι για το 52-50 στο 33'! Μετά από αρκετές χαμένες ευκαιρίες εκατέρωθεν, απόρροια φυσικά των καλών αμυνών, ο Ολυμπιακός ανέτρεψε το σκορ με τρίποντο της Νικολοπούλου (52-53) στο 36', για το πρώτο «ερυθρόλευκο» προβάδισμα μετά το 22-23.

Η απάντηση του Παναθηναϊκού ήταν άμεση, αφού η εκπληκτική απόψε Ντίξον με γκολ φάουλ έγραψε το 55-53 2,5 λεπτά πριν το τέλος. Το άγχος και το διακύβευμα οδήγησε τις δύο ομάδες σε άστοχες επιθέσεις. Κάπως έτσι, φτάσαμε στα τελευταία δευτερόλεπτα, με την μέχρι τότε άφαντη Λάμπερτ, να φέρνει το ματς στα ίσα με τρομερό euro step στα 22'', προτού η ίδια κλέψει την μπάλα στην τελευταία επίθεση των «πράσινων» και με λέι απ σε νεκρό χρόνο, υπογράψει τη μεγάλη νίκη και ανατροπή του Ολυμπιακού για το 57-55!

Τα δεκάλεπτα: 16-23, 35-31, 48-38, 57-55.

