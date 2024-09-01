Superleague: Κρητικό γλέντι στο Πανθεσσαλικό, 3-1 ο ΟΦΗ τον Βόλο

Πέρασε σαν... σίφουνας από το Πανθεσσαλικό ο ανανεωμένος ΟΦΗ. Η ομάδα του Τραϊανού Δέλλα επικράτησε 3-1 του Βόλου και έκανε «σεφτέ» στη φετινή Stoiximan Super League, παίρνοντας μεγάλη ώθηση από τους Ταξιάρχη Φούντα, Λεβάν Σενγκέλια και Φίλιπ Μπαΐνοβιτς, που ήταν καταπληκτικοί στο ντεμπούτο τους.

Οι Ηρακλειώτες ήταν εξαιρετικά στημένοι και διαβασμένοι, αφήνοντας την πρωτοβουλία στον Βόλο, ο οποίος όμως έμεινε μακριά από τις μεγάλες ευκαιρίες για τα πρώτα 75' λεπτά του αγώνα. Αντίθετα, ο ΟΦΗ χτυπούσε στις αντεπιθέσεις όποτε έβρισκε ευκαιρία, και άνοιξε το σκορ στο 11' με φοβερή ασίστ του Μπαΐνοβιτς και ακόμη καλύτερο τελείωμα του Φούντα.

Η ίδια κατάσταση συνεχίστηκε και στο δεύτερο μέρος, με τους φιλοξενούμενους να χτυπούν σε δύο αντεπιθέσεις. Αρχικά ο Σενγκέλια σκόραρε και αυτός στο ντεμπούτο του μετά από ωραία δημιουργία του Χατζηθεοδωρίδη στο 50', ενώ ο Αντριού Γιουνγκ υπέγραψε τη νίκη του ΟΦΗ στο 60' μετά από τρομερή μετάβαση και ασίστ του εξαιρετικού Τιάγκο Νους.

Για τον Βόλο, που προβλημάτισε ξανά μετά τη μεγάλη νίκη στην Αρκαδία επί του Asteras AKTOR, ο Χοακίν Γκόμεθ μπορεί να κρατήσει μόνο το τελευταίο 20λεπτο, όταν μετά τις μαζεμένες αλλαγές οι Θεσσαλοί έγιναν πιο επιθετικοί, έχασαν ευκαιρίες και κατάφεραν να βρουν το... γκολ της τιμής.

Επόμενο ματς μετά τη διακοπή για τον Βόλο αυτό με την ΑΕΚ στην «Opap Arena». Ο ΟΦΗ, από την άλλη, θα υποδεχθεί τον Άρη στο «Γεντί Κουλέ».

Στο μυαλό των κόουτς:

Στο 3-5-2 του Χ. Γκόμεθ ο Σιαμπάνης βρέθηκε κάτω από τα δοκάρια και την τριάδα στα στόπερ αποτέλεσαν οι Καλογερόπουλος, Κορέα και Μίλετιτς. Ως μπακ-χαφ αγωνίστηκαν οι Φεράρι, Μύγας και στο κέντρο οι Γκλάβτσιτς, Κόμπα με τον Βιγιαφάνιες λίγο πιο προωθημένο στο «10» πίσω από το δίδυμο των Άλτμαν και Κόζτα.

Στο 4-2-3-1 του Τρ. Δέλλα ο Χριστογεώργος βρέθηκε κάτω από τα δοκάρια και στην τετράδα της άμυνας δεξιά έπαιξε ο Μπόρχα και αριστερά ο Χατζηθεοδωρίδης με τους Λαμπρόπουλο και Χριστόπουλο στα στόπερ. Τα δύο αμυντικά χαφ ήταν οι Μπαϊνοβιτς και Μπάκιτς με τον Φούντα σε ρόλο επιτελικού μέσου να πλαισιώνεται στα δεξιά από τον Σενγκέλια και αριστερά από τον Nους, ενώ στην κορυφή της επίθεσης αγωνίστηκε ο Γιούνγκ.

Το ματς

Ο Βόλος ήταν πιο δραστήριος στο πρώτο κομμάτι του αγώνα και προσπάθησε να πάρει πρωτοβουλίες, με τον Βιγιαφάνιες να έχει το πρώτο σουτ στο 4’ αλλά μακριά από την εστία. Οι Θεσσαλοί έφταναν με άνεση κοντά στην περιοχή, όμως δυσκολεύονταν στην τελική προσπάθεια με τον Χριστογεώργο να μην απειλείται.

Παρόλα αυτά, στο 11’, ο ΟΦΗ ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ. Ο Μπαΐνοβιτς βρήκε με εντυπωσιακή κάθετη πάσα τον Φούντα, ο οποίος έκανε κοντρόλ και εκτέλεσε με το δεξί από τα όρια της περιοχής, στέλνοντας την μπάλα στο «γάμα» του Σιαμπάνη για το πρώτο του γκολ με τους Κρητικούς στο ντεμπούτο του.

Μετά το «σοκ» του γκολ που δέχθηκε, ο Βόλος συνέχισε να προσπαθεί να διασπάσει την άμυνα του ΟΦΗ, χωρίς πάντως να φτάνει σε ποιοτικές τελικές, έχοντας ανούσια υπεροχή. Οι Κρητικοί, από την άλλη, απείλησαν σε αντεπίθεση με τον Φούντα στο 25’, αν και κόπηκε την τελευταία στιγμή από τον Καλογερόπουλο με φοβερό τάκλιν.

Για αρκετή ώρα, ο ρυθμός έπεσε αισθητά, με τα λάθη και τα φάουλ στον χώρο του κέντρο να μην επιτρέπουν στις δύο ομάδες να παίξουν το παιχνίδι τους και να φτιάξουν καλές φάσεις. Κάπως έτσι, το ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς κάποια αξιοσημείωτη στιγμή για τους δύο αντιπάλους.

Ο Βόλος μπήκε ορμητικά στο δεύτερο μέρος και απείλησε στο 47’ με μακρινό σουτ του Κόμπα που έδιωξε σε κόρνερ ο Χριστογεώργος. Οι Θεσσαλοί την… πάτησαν όπως στο πρώτο ημίχρονο, αφού τη στιγμή που απειλούσαν δέχθηκαν κι άλλο γκολ. Ο Χατζηθεοδωρίδης με ωραία ενέργεια βρήκε τον Σενγκέλια, ο οποίος δεν έκανε καλό κοντρόλ όμως έκανε εξαιρετική εκτέλεση με το αριστερό και νίκησε τον Σιαμπάνη για το 2-0 του ΟΦΗ στο 50’.

Από εκεί και πέρα, ο ΟΦΗ έβρισκε εύκολα χώρους και φαινόταν πως αργά ή γρήγορα θα σκόραρε ξανά, κάτι που έγινε στο 60’. Η εντυπωσιακή αντεπίθεση ξεκίνησε από τον Μπαΐνοβιτς, ο οποίος βρήκε τον Φούντα με χώρο στον άξονα. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός άνοιξε αριστερά στον Νους και αυτός πάσαρε με τη μία στον Γιουνγκ, που εκτέλεσε εντυπωσιακά για το 3-0 των φιλοξενούμενων.

Ο Χοακίν Γκόμεθ έκανε πιο επιθετική την ομάδα του με την είσοδο του Ασεχνούν και ο Βόλος έκανε δύο πολύ καλές στιγμές σε μερικά δευτερόλεπτα. Αρχικά ο Άλτμαν νικήθηκε από τον Χριστογεώργο στο 76’, ενώ λίγο αργότερα το δυνατό σουτ του Φεράρι έφυγε μερικά εκατοστά μακριά από την εστία του ΟΦΗ.

Αυτή η αυξημένη απειλητικότητα του Βόλου δικαιώθηκε στο 82’, όταν ο Μεντιέτα, που είχε μπει ως αλλαγή στο ημίχρονο, κατάφερε να περάσει ανάμεσα από αρκετούς παίκτες του ΟΦΗ και να εκτελέσει εντυπωσιακά με το δεξί, μειώνοντας σε 3-1 για την ομάδα του.

Ο Βόλος συνέχισε να είναι πιεστικός στην τελική ευθεία του αγώνα, όμως ο χρόνος ήταν πολύ λίγος και δεν άλλαξε κάτι άλλο, με τον ΟΦΗ να παίρνει την πολύτιμη νίκη.

Οι ενδεκάδες:

Βόλος (Γκόμεθ, 3-5-2): Σιαμπάνης, Καλογερόπουλος, Κορέα (77΄Κόντε), Μίλετιτς - Φεράρι, Μύγας (58’ Τάχατος), Γκλάβτσιτς, Κόμπα (67’ Ασεχνούν), Βιγιαφάνιες (58’ Ντε Καμπς) – Άλτμαν, Κόζτα (45’ Μεντιέτα).

Στον πάγκο έμειναν: Κόβατς, Ασλανίδης, Σμέλερς, Δόσης.

ΟΦΗ (Δέλλας, 4-2-3-1): Χριστογεώργος, Μπόρχα (81’ Μαρινάκης), Χατζηθεοδωρίδης, Λαμπρόπουλος, Χριστόπουλος – Μπαΐνοβιτς, Μπάκιτς (53’ Γκαγιέγος) – Φούντας (61’ Καραχάλιος), Σενγκέλια (81’ Θεοδοσουλάκης), Νους (81’Ριέρα) - Γιουνγκ.

Στον πάγκο έμειναν: Σωτηρίου, Αμπάντα, Κουτεντάκης, Φαϊτάκης.

Διαιτητής: Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)

Βοηθοί: Σαμοΐλης, Στεφανής

Τέταρτος: Τσιάρας

VAR: Κουμπαράκης, Νιδριώτης

