Χάλκινο μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς ο θρυλικός Πολυχρονίδης - 7ο από το 2008 στο Πεκίνο

Ο Γρηγόρης Πολυχρονίδης συνεχίζει να γράφει ιστορία! Ο Έλληνας αθλητής κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία BC3 στο μπότσια στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού και έφτασε τα 7 συνολικά

Γρηγόρης Πολυχρονίδης

Ο Γρηγόρης Πολυχρονίδης χάρισε στην Ελλάδα το πέμπτο της μετάλλιο (2 ασημένια, 3 χάλκινα) στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Ο θρυλικός Έλληνας αθλητής κατάκτησε το χάλκινο στην κατηγορία BC3 στο μπότσια, στο τάι μπρέικ, για να φτάσει τα επτά μετάλλια συνολικά σε πέντε διαδοχικούς Παραολυμπιακούς Αγώνες από το 2008 και το Πεκίνο.

Ο «μικρός» τελικός κόντρα στον Πολωνό Ντάμιαν Ισκρίτσκι ήταν πραγματικό θρίλερ. Η κανονική διάρκεια ολοκληρώθηκε στο 4-4 για να πάει ο αγώνας στο τάι μπρέικ. Εκεί ο Πολυχρονίδης με τη στήριξη της ramp operator Κατερίνας Πατρώνη ακολούθησε τρομερή τακτική για να πάρει τη νίκη με δύο μόνο βολές.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Παραολυμπιακοί Αγώνες 2024
