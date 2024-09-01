Όσο δύσκολο κι αν έμοιαζε για την ΑΕΚ το παιχνίδι στη Βοιωτία, στο πρώτο του κομμάτι, άλλο τόσο εύκολα ολοκληρώθηκε, για να φτάσει η ομάδα του Αλμέιδα στο τελικό 3-0 επί του Λεβαδειακού, να πετύχει δεύτερη τριάρα στις τρεις πρώτες αγωνιστικές της Stoiximan Super League, να κρατήσει δεύτερο clean sheet και να ξεπεράσει την κακή ισοπαλία (1-1) με τη Λαμία.

Οι Ελίασον και Κοϊτά από τις πτέρυγες ήταν εκείνοι που με γκολ στα τελευταία λεπτά του πρώτου μέρους και στα πρώτα του δευτέρου, έγραψαν την ιστορία του ματς, με τον Γκατσίνοβιτς να διαμορφώνει το αποτέλεσμα με τρόπο που θα θέλει να ξεχάσει και να μην ξαναδεί ο Γκροφ στα γκολπόστ του Λεβαδειακού.

Στο… μυαλό των κόουτς

Ξεκινώντας από τους γηπεδούχους (4-2-3-1), ο Νίκος Παπαδόπουλος παρέταξε τον Γκροφ κάτω απ’ τα γκολπόστ και μπροστά του στην άμυνα βρέθηκαν οι Τσάπρας, Παπαδόπουλος, Λιάγκας και Βήχος. Ο Λαμαράνα με τον Πλέγα ήταν στα χαφ, ο Γιαννιώτας με τους Μπάλτσι και Πεντρόσο βοήθησαν επιθετικά τον προωθημένο, Πεντρόσο.

Ο Αλμέιδα παρουσίασε την ΑΕΚ (4-1-3-1-1) με τον Στρακόσια κάτω απ’ τα δοκάρια και το αμυντικό καρέ των Πήλιου, Βίντα, Μουκουντί και Ρότα από αριστερά προς τα δεξιά. Ο Σιμάνσκι κινήθηκε μπροστά από τα στόπερ, ο Λιούμπισιτς ήταν στον άξονα της μεσαίας γραμμής με τους Ελίασον και Κοϊτά στις πτέρυγες, ενώ, ο Λιβάι ήταν στην επίθεση.

Το ματς:

Σε καμία περίπτωση ο Νίκος Παπαδόπουλος δεν ήθελε να δει τον Λεβαδειακό να περιμένει την ΑΕΚ. Και οι ποδοσφαιριστές του έκαναν ό,τι μπορούσαν για να εφαρμόσουν αυτή την οδηγία, παίρνοντας μέτρα στο γήπεδο και προσπαθώντας να τρέξουν όταν δινόταν αυτή η δυνατότητα. Η ΑΕΚ είχε μεγάλο πρόβλημα στην ανάπτυξη και τη δημιουργία. Από τον άξονα της μεσαίας γραμμής, παρά τις κινήσεις του Λαμέλα, στο πρώτο κομμάτι του αγώνα δεν έβγαινε τίποτα μπροστά. Οι Σιμάνσκι και Λιούμπισιτς είχαν θέματα… Οι Ελίασον και Κοϊτά από τις πτέρυγες ήταν εκείνοι που αναλάμβαναν να στείλουν την μπάλα προς τα καρέ του Γκροφ, αλλά η «Ένωση» έμενε ακίνδυνη, με την άμυνα του Λεβαδειακού και τον Λιάγκα, ν’ αντιδρά ορθά σε κάθε κατάσταση.

Στο 15ο λεπτό οι Βοιωτοί φώναξαν για χέρι του Μουκουντί όταν από τεράστιο λάθος του Στρακόσια, ο Όζλμπολτ πήρε την μπάλα, τον πέρασε, αλλά το σουτ που δοκίμασε κόντραρε στον αμυντικό της ΑΕΚ. Η επαφή της μπάλας με το χέρι του υψηλόσωμου στόπερ έγινε σε φυσική θέση, όπως έκρινε ο διαιτητής κι έτσι το ματς συνεχίστηκε. Όσο περνούσαν τα λεπτά η ομάδα του Αλμέιδα ήθελε να τρέξει περισσότερο, έβαζε μεγαλύτερη ένταση στις ενέργειές της και ο Κοϊτά το πήρε πάνω του. Στο 44’ μάζεψε την μπάλα λίγο έξω από την περιοχή προλαβαίνοντας τον Γιαννιώτα, ντρίμπλαρε δυο αντιπάλους με την μπάλα στο δεξί και σούταρε με δύναμη για το 1-0.

Τα πάντα στο παιχνίδι τελείωσαν από νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο, όταν στο 53ο λεπτό η ΑΕΚ έφτασε εύκολα στο δεύτερο τέρμα. Από βαθιά μπαλιά προς τον Λιβάι, αυτός γύρισε με πρόσωπο προς την εστία, έτρεξε προς την περιοχή, άφησε δεξιά στον Ελίασον κι εκείνος, παρά το διπλό μαρκάρισμα πάνω του, έκανε τις ντρίμπλες, έφερε στο αριστερό και με δυνατό σουτ νίκησε τον Γκροφ για το 2-0.

Αυτό έριξε και τους τίτλους τέλους στην αναμέτρηση, αφού, η ΑΕΚ είχε πλέον σιγουριά για τη νίκη και ο Λεβαδειακός έδειξε να επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από το δεύτερο γκολ. Ο Αλμέιδα φρέσκαρε τα χαφ με τους Γκατσίνοβιτς και Περέιρα και ο πρώτος εξ αυτών διαμόρφωσε το τελικό 3-0 του ματς. Στο 82’ κι έπειτα από κάκιστη λειτουργία της άμυνας των Βοιωτών, πήρε την κεφαλιά από το δεύτερο δοκάρι, ο Γκροφ τα έκανε μαντάρα, άφησε την μπάλα να περάσει από πάνω του και τη μάζεψε από τα δίχτυα του.

MVP: Το μοιράζουμε στους δυο εξτρέμ της «Ένωσης» που πέτυχαν και τα τέρματα της αναμέτρησης. Αφού επιθετικά από τον άξονα της μεσαίας γραμμής δεν μπορούσε να δημιουργηθεί κάτι θετικό, οι Ελίασον και Κοϊτά το πήραν πάνω τους από το πρώτο ημίχρονο. Και αμφότεροι σκόραραν σε καίρια, χρονικά, σημεία, για να εξασφαλιστεί το «διπλό».

H σφυρίχτρα: Ο Φώτης Πολυχρόνης δέχθηκε τα παράπονα των γηπεδούχων για τη φάση στο 15ο λεπτό, όταν έπειτα από συνεννόηση με τον VAR, αποφάσισε ότι το χέρι του Μουκουντί βρισκόταν σε φυσική θέση και έτσι η επαφή με την μπάλα δεν αποτέλεσε παράβαση.

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Γκροφ, Τσάπρας, Παπαδόπουλος, Λιάγκας, Βήχος, Πλέγας (72’ Μεχία), Λαμαράνα , Γιαννιώτας, Μπάλτσι, Πεντρόσο (69’ Γιόκε), Όζμπολτ (69’ Ρόμο)

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στρακόσια, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Βίντα, Σιμάνσκι (80' Μάνταλος), Λιούμπισιτς (63’ Περέιρα), Λαμέλα (80' Φερνάντες), Κοϊτά (63’ Γκατσίνοβιτς), Ελίασον (74’ Πινέδα), Γκαρσία

