Θέατρο του... εφιάλτη για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, διασυρμός με 3-0 από τη Λίβερπουλ

Η Λίβερπουλ ισοπέδωσε (0-3) τη θλιβερή Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Ολντ Τράφορντ» και τη βύθισε στην εσωστρέφεια, συνεχίζοντας με το απόλυτο και πιάνοντας εκ νέου τη Σίτι στην κορυφή

Λίβερπουλ

Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε η Λίβερπουλ το ντέρμπι με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «θέατρο των ονείρων»! Η ομάδα του Άρνε Σλοτ ήταν επιβλητική στο «Ολντ Τράφορντ» από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό και έφτασε στον θρίαμβο με σκορ 3-0, στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η 3η αγωνιστική της Premier League. Θα μπορούσε, μάλιστα, να πετύχει και περισσότερα τέρματα, με τους παίκτες του έτερου Ολλανδού, Έρικ Τεν Χαγκ, να μην μπορούν να αντιδράσουν σε κανένα σημείο του παιχνιδιού.

Έντονες αποδοκιμασίες για άλλη μια φορά στην έδρα της Γιουνάιτεντ, με τους οπαδούς των «κόκκινων διάβολων» να ξεσπούν κατά πάντων, αδειάζοντας σχεδόν το γήπεδο πριν τα 90'. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «κόκκινους» ο Λουίς Ντίας με δύο γκολ -από δύο τραγικά λάθη του Κασεμίρο- δίχτυα βρήκε και ο Σαλάχ, ενώ αγωνίστηκε και ο Τσιμίκας, μπαίνοντας στο 83' στο ματς στη θέση του Ρόμπερτσον.

Με το «τρίποντο» αυτό η Λίβερπουλ έκανε το «3 στα 3» και έπιασε εκ νέου τη Σίτι στην κορυφή της Premier League με 9 βαθμούς, έχοντας, μάλιστα, 7-0 τέρματα! Όσο για τη Γιουνάιτεντ, πάει στη διακοπή ως 14η με τρεις βαθμούς και απολογισμό μία νίκη και δύο ήττες.

