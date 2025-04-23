Superleague: Καταιγιστικός ο Λεβαδειακός, «βύθισε» 3-0 την Καλλιθέα στη Λεωφόρο

Η Athens Kallithea χρειαζόταν οπωσδήποτε θετικό αποτέλεσμα ενάντια στον Λεβαδειακό, όμως ο Βοιωτοί ήταν καταιγιστικοί και πέρασαν με 3-0 από τη Λεωφόρο.

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου πήρε ευρύ διπλό έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τσάπρα, με τους ηττημένους να μένουν στο -5 από τη σωτηρία, έξι αγωνιστικές πριν το φινάλε των playouts της Stoiximan Super League.

Στο μυαλό του κόουτς

Σχηματισμό 4-2-3-1 επέλεξε ο Στέλιος Μαλεζάς, με τον Γκέλιο στο τέρμα και τους Σοΐρι, Μεχίας, Τσιβελεκίδη και Καινούργιο στην άμυνα. Στον άξονα βρέθηκαν οι Μερκάτι-Μεγιάδο, με τους Βρακά, Βαλμπουενά και Λεμπόν πίσω από τον Αλφαρέλα.

Από την άλλη, ο Νίκος Παπαδόπουλος πορεύτηκε με 3-4-3, έχοντας τον Άνακερ στο τέρμα και τριάδα στην άμυνα τους Λιάγκα, Αμπού Χάνα και Μορέιρα. Τσάπρας, Βήχος, Λαμαράνα και Τσόκαϊ βρέθηκαν στα χαφ, με τους Μπάλτσι και Βέρμπιτς στα άκρα της επίθεσης, της οποίας ηγήθηκε ο Ζίνι.

Το ματς

Λιγοστές οι καλές φάσεις στα πρώτα λεπτά του αγώνα, με το σουτ του Λαμαράνα στο 6’ να κοντράρει στα σώματα και την εκτέλεση φάουλ του Βαλμπουενά από πλάγια θέση στο 12’ να βρίσκει σε ετοιμότητα τον Άνακερ.

Ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων είχε απάντηση και στον Βρακά, που απείλησε αρχικά με κεφαλιά (18’) και εν συνεχεία με σουτ (19’).

Ένα δυνατό σουτ του Ζίνι στο 23’ πέρασε άουτ, με τον Λεβαδειακό να παίρνει εντέλει το προβάδισμα στο 34’, όταν η άμυνα των γηπεδούχων... ξέχασε στο δεύτερο δοκάρι τον Τσάπρα και εκείνος σκόραρε με κεφαλιά μετά το κόρνερ του Βέρμπιτς.

Η Athens Kallithea ήθελε δυνατό ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο όμως ο Λεβαδειακός ήταν αυτός που έφτασε σε γρήγορο γκολ, κάνοντας το 2-0 στο 48’, με τον Μπάλτσι να τελειώνει ιδανικά τη φάση μετά από ωραίο συνδυασμό με τους συμπαίκτες του.

Η εξέλιξη αυτή... έκοψε τα πόδια των γηπεδούχων, που απείλησαν με τον Λουκίνα στο 72’ και εντέλει δέχτηκαν ακόμα ένα τέρμα στο 81ο λεπτό, όταν μετά από λάθος στην αντίπαλη άμυνα, ο Τσάπρας τροφοδότησε τον Όζμπολτ και εκείνος εξ επαφής διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

MVP: Εξαιρετικό ματς από τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα, που έβαλε την υπογραφή του στο διπλό του Λεβαδειακού ανοίγοντας το σκορ με κεφαλιά στο 34' και φέρνοντας το 3-0, κλέβοντας την μπάλα και πασάροντας την κατάλληλη στιγμή στον Όζμπολτ.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Athens Kallithea (Στ. Μαλεζάς): Γκέλιος, Σοΐρι, Μεχίας, Τσιβελεκίδης, Καινούργιος (62’ ΜακΓκάρι), Μερκάτι, Μεγιάδο (52’ Ματίγια), Βρακάς (52’ Ντεμέτριους), Βαλμπουενά (76’ Τζάνι), Λεμπόν (62’ Λουκίνας), Αλφαρέλα

Στον πάγκο: Πάντος, Ισιμάτ-Μιρίν, Βασιλόγιαννης, Μεταξάς

Λεβαδειακός (Ν. Παπαδόπουλος): Άνακερ, Τσάπρας, Λιάγκας, Αμπού Χάνα, Μορέιρα (85’ Συμελίδης), Βήχος, Τσόκαϊ, Λαμαράνα (60’ Κάτρης), Μπάλτσι (75’ Όζμπολτ), Βέρμπιτς (60’ Ρόμο), Ζίνι (75’ Έιμπραχαμ)

Στον πάγκο: Γκαραβέλης, Πεντρόσο, Κάσσος, Γιαννιώτας

Διαιτητής: Ευαγγέλου

Βοηθοί: Κομισοπούλου, Δέλλιος

4ος: Ματσούκας

VAR: Τζήλος, Τσέτσιλας

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.