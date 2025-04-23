Κρίμα γι' αυτόν τον ΠΑΟΚ! Η ομάδα του Μάσιμο Καντσελιέρι κατέθεσε ψυχή και σώμα κόντρα στην Μπιλμπάο, σε ένα «Παλατάκι» βγαλμένο από άλλες εποχές. Παρόλα αυτά, η νίκη 84-82 δεν ήταν αρκετή, με τους Βάσκους να κρατούν το +7 του πρώτου αγώνα και να κατακτούν το FIBA Europe Cup.

Το ματς



Μετά από μικρή καθυστέρηση λόγω του ότι οι φίλοι του ΠΑΟΚ έριξαν μπόλικα χαρτάκια στον αγωνιστικό χώρο, το ματς ξεκίνησε με τρίποντο του Φρέι για το 0-3 της Μπιλμπάο. Ο Μπάρτλεϊ πέτυχε το πρώτο καλάθι των γηπεδούχων (2-5), με τον Ντε Ρίντερ να απαντάει για το 2-7. Ο Χέντερσον έβαλε γκολ φάουλ με δεύτερη προσπάθεια (5-7), πριν ο Άπσον πετύχει 1/2 βολές για το 6-7. Ο ίδιος κάρφωσε εντυπωσιακά για το πρώτο προβάδισμα του ΠΑΟΚ (8-7), όμως ο Ντομίνγκες πέτυχε καλάθι και φάουλ για το 8-10. Ο Άπσον συνέχισε το εντυπωσιακό του παιχνίδι με νέο κάρφωμα (10-10), με τον Αμπντούρ-Ρακμάν να βάζει τρίποντο για το 10-13. Ο Κρούζερ επανέφερε μπροστά τους γηπεδούχους με σουτ από τη γωνία (14-13), πριν ο Πάντζαρ βάλει λέι απ για το 14-15. Το +3 του ΠΑΟΚ που διαμορφώθηκε από τον Κατσίβελη (18-15), έσβησε γρήγορα από τρίποντο ισοφάρισης του Φρέι (18-18). Ο Γκράντισον με δύσκολο σουτ επανέφερε μπροστά τον «δικέφαλο του βορρά» (21-20), με τον ίδιο να βάζει τρίποντο για το 24-22.



Παρόλα αυτά, οι γηπεδούχοι άργησαν να επιστρέψουν και ο Ντε Ρίντερ με καλάθι από κοντά διαμόρφωσε το 24-24 του πρώτου δεκαλέπτου.



Στη δεύτερη περίοδο, ο Γκιέλο ευστόχησε από μέση απόσταση για το προβάδισμα των Βάσκων (24-26), πριν βάλει και τρίποντο μετά από χαμένο ριμπάουντ του ΠΑΟΚ σε άστοχη βολή για το 24-30. Ο Πολωνός συνέχισε το προσωπικό του «κρεσέντο» με νέο μακρινό σουτ (25-33), πριν ο Ρέινολντς δώσει επιτέλους μία λύση στον ΠΑΟΚ με βολές για το 27-33. Ο Φρέι πήγε στη γραμμή και ευστόχησε (27-35), με τον Ντράγκιτς να πετυχαίνει τρίποντο για το 29-38. Ο Παπαδάκης έβαλε μεγάλο σουτ, ενώ δικό του κλέψιμο έφερε στις βολές τον Μπάρτλεϊ, που μείωσε σε 34-38. Ο Χλίνασον βρήκε καλάθι με χουκ (34-40), με τους Φρέι και Πάντζαρ να γράφουν το 34-45. Ο Μπάρτλεϊ απάντησε με δικό του τρίποντο (37-45), με τον Φόρεστερ να καρφώνει για το 39-47. Το πρώτο μέρος έληξε 39-49 με κάρφωμα του Πάντζαρ.



Στο τρίτο δεκάλεπτο, ο Μπάρτλεϊ με τρεις συνεχόμενες βολές μείωσε σε 42-49. Ο ΠΑΟΚ έβγαλε συνεχόμενες άμυνες, όμως δεν κατάφερε να τις εκμεταλλευτεί στην επίθεσή του, πριν ο Ρέινολντς ρίξει κι άλλο τη διαφορά με λέι απ (44-49). Ο Πάντζαρ έβαλε σημαντικό τρίποντο για την Μπιλμπάο (44-52), όμως ο Κρούζερ του απάντησε από τη γωνία για το 47-52. Ο ίδιος και ο Μπάρτλεϊ έβαλαν γρήγορους πόντους και έφεραν τον ΠΑΟΚ σε απόσταση ενός καλαθιού (51-54), με τον Κρούζερ να πηγαίνει στη γραμμή και να μειώνει σε 53-54. Ο Χέντερσον με κάρφωμα έδωσε το προβάδισμα στους γηπεδούχους (55-54), πριν ο Τζόουνς δώσει ανάσα στην Μπιλμπάο με βολές για το 55-56. Ο Ρακμάν έβαλε ένα πολύ δύσκολο τρίποντο (55-59), όμως ο Φόρεστερ με κάρφωμα και ο Γκράντισον με γκολ φάουλ διαμόρφωσαν το 60-59. Ο Γκράντισον έβαλε και ένα μεγάλο τρίποντο, διαμορφώνοντας το 63-61 του τρίτου δεκαλέπτου.



Στην τέταρτη περίοδο, ο Τζόουνς και ο Γκράντισον σκόραραν για το 65-63, πριν ο Μπάρτλεϊ βάλει μεγάλο λέι απ για το 67-63. Ο Πάντζαρ και ο Ρέινολντς αντάλλαξαν καλάθια (69-65), με τον Κατσίβελη να βάζει βολές για το 71-67. Ο Κρούζερ πέτυχε τρίποντο και ο Κατσίβελης γκολ φάουλ για το 77-67. Ο Φρέι απάντησε με τον ίδιο τρόπο και έδωσε «ανάσα» στην Μπιλμπάο, με το σκορ να γίνεται 79-72 χάρη σε βολές του Πάντζαρ. Ο ίδιος πήγε στη γραμμή μετά από φάουλ του Μπάρτλεϊ και έβαλε άλλες δύο (79-74), με τον Κατσίβελη να κερδίζει τρεις βολές αλλά να βάζει τις δύο (81-74). Ο Φρέι βρέθηκε ανεξήγητα αμαρκάριστος και έβαλε τρίποντο-μαχαιριά (81-77), με τους Μπάρτλεϊ και Ρέινολντς να αστοχούν σε δίποντα. Ο Ντράγκιτς έβαλε 1/2 βολές (81-78), ο Μπάρτλεϊ πέτυχε ένα δύσκολο τρίποντο (84-80) όμως ο ΠΑΟΚ δεν είχε χρόνο να καλύψει τη διαφορά και έχασε την κούπα.



Τα δεκάλεπτα: 24-24, 39-49, 63-61, 84-82

