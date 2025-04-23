Μονακό: Πέρασε πάνω από την Μπαρτσελόνα και έβαλε την πρώτη σφραγίδα για Άμπου Ντάμπι

Υπηρηχητική Μονακό, παρέσυρε την Μπαρτσελόνα και έκανε το 1-0! Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, με άμυνα που έσπαγε «κόκκαλα» στο δεύτερο δεκάλεπτο και με τον Ντάνιελ Τάις να κυριαρχεί πάνω από τη ρακέτα, επικράτησε 97-80 των «μπλαουγκράνα» και έβαλε την πρώτη σφραγίδα στο διαβατήριο για το Άμπου Ντάμπι!

Το ματς:



Ισορροπία στο ξεκίνημα του ματς στο «Γκαστόν Μεντεσάν» με την Μπαρτσελόνα να βρίσκει σκορ σε κρίσιμα σημεία και να φεύγει στο +6 χάρη σε έμμεσο τετράποντο του Άντερσον από ανόητο φάουλ του Μάικ Τζέιμς (8-14). Τάις και Οκόμπο, βοήθησαν την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να «ξεκολλήσει» ισοφαρίζοντας σε 16-16, όμως ένα επί μέρους 6-0 της Μπαρτσελόνα έφερε το σκορ στο 16-22. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να κάνουν την αντεπίθεσή τους, αλλά το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε στο 21-25 για τη Μονακό.



Με Οκόμπο και Ζαϊτέ η Μονακό πήρε το προβάδισμα άμεσα στη 2η περίοδο, με το ματς να γίνεται για αρκετή ώρα ντέρμπι μέχρι η ομάδα του Σπανούλη να «τρέξει» ένα 17-2 το οποίο την έφερε στο +10 (41-27) με πρωταγωνιστή τον Ντάνιελ Τάις. Η σειρά της Μπαρτσελόνα ήταν να τρέξει ένα 6-0 και να ξαναμπεί προσωρινά στο ματς με Σατοράνσκι και Φαλ με τον Πάντερ να μειώνει στους πέντε και να δίνει νέα τροπή στο ματς (42-37) 2:37 πριν το ημίχρονο, το οποίο έληξε στο... γοητευτικό για τους «μπλαουγκράνα» -2 (44-42).



Παρά το γεγονός ότι η Μπαρτσελόνα πέρασε μετά από αρκετή ώρα μπροστά στο σκορ (44-45) η Μονακό, έχτισε μια σημαντική διαφορά και βρέθηκε στα 6:36 να προηγείται με εννέα πόντους (58-47). Ο Τζαμπάρι Πάρκερ προσπάθησε να διατηρήσει την Μπαρτσελόνα σε επαφή με το σκορ, όμως ο τρομερός, Ντάνιελ Τάις, έφερε το σκορ στο 64-53 σε κρίσιμο σημείο. Στην εξίσωση για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη μπήκαν και οι Στραζέλ-Ζαϊτέ εκτοξεύοντας τη διαφορά στο +14 (69-55) την στιγμή που ο μοναδικός διακριθείς για τους «μπλαουγκράνα» ήταν ο Γιαν Βέσελι. Ο Μάικ Τζέιμς πήρε από το χέρι την ομάδα του και έστειλε τη Μονακό στην 4η περίοδο με μια διαφορά 17 πόντων (76-59).



Με το «καλησπέρα» η Μονακό, έφερε το σκορ στο +19 (80-61) και έγινε αδιαφιλονίκητο φαβορί για το 1-0. Το 5-0 της Μπαρτσελόνα δεν προβλημάτισε ιδιαίτερα τη Μονακό, η οποία απάντησε με τον Τζέιμς, τον Λόιντ και τον Στραζέλ για το 88-71. Δυο λεπτά πριν το τέλος η Μονακό ξέφυγε με τάπα του Τάις και αιφνιδιασμό του Οκόμπο στους 16 με τα υπόλοιπα δευτερόλεπτα να είναι διαδικαστικού χαρακτήρα και τους Μονεγάσκους να κάνουν το 1-0 με το επιβλητικό 97-80.



