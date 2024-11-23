Superleague

Η δεύτερη σερί ήττα του Άρη στην επανέναρξη του πρωταθλήματος ενδέχεται να φέρει σημαντικές ανακατατάξεις στον βαθμολογικό πίνακα της Stoiximan Super League.

Οι «κίτρινοι» ηττήθηκαν 1-0 στο «Κλ. Βικελίδης» από τον Βόλο, ο οποίος συνεχίζει να εντυπωσιάζει μακριά από την έδρα του, και δεδομένα θα… γκρεμιστούν από την κορυφή, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα στο μεγάλο ντέρμπι της 12ης αγωνιστικής ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Μάλιστα, αν περάσουν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ από Αγρίνιο και Τρίπολη αντίστοιχα, τότε η ομάδα του Άκη Μάντζιου κινδυνεύει από την κορυφή να βρεθεί στην 5η θέση, δείγμα του πόσο μικρές είναι οι διαφορές στα ψηλά πατώματα της βαθμολογίας.

Από την άλλη, το «τρίποντο» του Βόλου, τέταρτο εκτός έδρας(!), φέρνει τους Θεσσαλούς στους 13 βαθμούς και τους δίνει τεράστια ανάσα! Οι Θεσσαλοί «έπιασαν» εκ νέου τον Πανσερραϊκό, ο οποίος την Παρασκευή (22/11) πανηγύρισε σπουδαίο διπλό στη Λεωφόρο επί της Athens Kallithea. Νωρίτερα, σήμερα (23/11), η Λαμία «τσίμπησε» βαθμό από τον ΟΦΗ, παραμένοντας παρ' όλα αυτά στην προτελευταία θέση, έναν πόντο πίσω από τον Λεβαδειακό, ο οποίος τη Δευτέρα (25/11) φιλοξενείται στο Περιστέρι από τον Ατρόμητο.

Η βαθμολογία της Stoiximan Super League:

