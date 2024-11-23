Premier League: Σοκ για τη Σίτι, δέος για την Τότεναμ, 4-0 στο «Έτιχαντ»

Η Μάντσεστερ Σίτι φιλοξένησε την Τότεναμ στο «Έτιχαντ», για την 12η αγωνιστική της Premier League και δέχθηκε άλλη μία σοκαριστική ήττα. Τα «σπιρούνια» έκαναν ότι ήθελαν στον αγωνιστικό χώρο και υποχρέωσαν την ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα στο 5ο της συνεχόμενο αρνητικό αποτέλεσμα σε όλες τις διοργανώσεις με το εμφατικό 4-0.

Υπό διάλυση βρίσκεται η Σίτι που αμυντικά έχει τεράστια κενά, έχοντας δεχθεί 14 γκολ στα τελευταία της πέντε παιχνίδια και δείχνει να μην μπορεί να σηκώσει κεφάλι. Εξαιρετική αντίδραση από πλευράς Τότεναμ που με αυτόν τον τρόπο «έσβησε» σε μεγάλο βαθμό την εντός έδρας γκέλα απέναντι στην Ίπσουιτς την προηγούμενη αγωνιστική (2-1, 10/11).

Φοβερό ξεκίνημα στο παιχνίδι από την Τότεναμ, με τους φιλοξενούμενους να δείχνουν από πολύ νωρίς τις άγριες διαθέσεις τους. Στο 13ο λεπτό ο Κουλουσέφσκι εξέθεσε τον Γκβάρντιολ, που ήταν ο προσωπικός του αντίπαλος και με σέντρα ακριβείας βρήκε τον Μάντισον, ο οποίος με πλασέ εκτέλεσε από κοντά τον ανήμπορο για να αντιδράσει Έντερσον, πετυχαίνοντας το 1-0.

Πριν ακόμη ολοκληρωθεί το πρώτο 20λεπτο στην αναμέτρηση τα «σπιρούνια» χτύπησαν για δεύτερη φορά. Με τρομερό ένα-δύο οι Σον και Μάντισον συνεργάστηκαν υποδειγματικά ανοίγοντας την άμυνα της Σίτι, με τον Άγγλο να βρίσκεται ξανά απέναντι στον Έντερσον και να τον νικάει χωρίς δυσκολία για το 2-0.

Η Σίτι προσπάθησε να μπει και πάλι στο παιχνίδι, αλλά η Τότεναμ ήταν η ομάδα που βρήκε άλλο ένα γκολ στο ματς. Στο 53ο λεπτό με μία εξαιρετική αντεπίθεση ο Κουλουσέφσκι βρήκε στον χώρο τον Σολάνκε, αυτός κράτησε την μπάλα όσο χρειαζόταν και πάσαρε στον ερχόμενο Πόρο, με τον Ισπανό να κάνει με υπέροχο σουτ το 3-0.

Κοντά στο γκολ έφτασε ο Χάαλαντ στο 60’, αλλά η προσπάθεια του Νορβηγού σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Βικάριο. Τυχερός ο Ιταλός καθώς αν η μπάλα είχε τροχιά προς της εστία θα ήταν αδύνατο να την αποκρούσει.

Η Τότεναμ δεν άφησε το πόδι από το γκάζι και στο φινάλε έριξε τη χαριστική βολή. Σε άλλη μία εξαιρετικά εκτελεσμένη αντεπίθεση, οι φιλοξενούμενοι έφυγαν με τον Βέρνερ να παίρνε μέτρα στο γήπεδο. Ο Γερμανός έφτασε απέναντι στον Βραζιλιάνο κίπερ και με μία σέντρα σουτ επέτρεψε στον Τζόνσον να μπει με την μπάλα στα δίχτυα για να γράψει το τελικό 4-0.

Η Τότεναμ πανηγύρισε μία σπουδαία νίκη, ενώ η Σίτι δέχθηκε άλλη μία «σφαλιάρα» τη φετινή σεζόν.

Το πρόγραμμα τα 12ης αγωνιστικής:

Σάββατο 23/11

Λέστερ-Τσέλσι 1-2

(90'+5' Αγιού - 15' Τζάκσον, 75' Φερνάντες)

Μπρόνμουθ-Μπράιτον 1-2

(90+3' Μπρουκς - 4' Πέδρο, 49' Μιτόμα)

Άρσεναλ-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-0

(15' Σακά, 52' Πάρτι, 86' Νουανέρι)

Άστον Βίλα-Κρίσταλ Πάλας 2-2

(36' Γουότκινς, 77' Μπάρκλεϊ - 4' Σαρ, 45+1' Ντεβενί)

Έβερτον-Μπρέντφορντ 0-0

Φούλαμ-Γουλβς 1-4

(20' Ιβόμπι - 31', 87' Κούνια, 53' Γκόμες, 90+5' Γκέδες)

Μάντσεστερ Σίτι-Τότεναμ 0-4

(13', 20' Μάντισον, 53' Πόρο, 90+3' Τζόνσον)

Κυριακή 24/11

Σάουθαμπτον-Λίβερπουλ (16:00)

Ίπσουιτς-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:30)

Δευτέρα 25/11

Νιουκάστλ-Γουέστ Χαμ

Η επόμενη (13η) αγωνιστική:

Παρασκευή 29/11

Μπράιτον-Σαουθάμπτον (22:00)

Σάββατο 30/11

Μπρέντφορντ-Λέστερ (17:00)

Κρίσταλ Πάλας-Νιουκάστλ (17:00)

Νότινγχαμ Φόρεστ-Ίπσουιτς (17:00)

Γουλβσ-Μπόρνμουθ (17:00)

Γουέστ Χαμ-Άρσεναλ (19:30)

Κυριακή 01/12

Τσέλσι-Άστον Βίλα (15:30)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Έβερτον (15:30)

Τότεναμ-Φούλαμ (15:30)

Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Σίτι (18:00)

