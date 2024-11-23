Ο προπονητής της Ατλέτικο Μαδρίτης, Ντιέγκο Σιμεόνε, συγκινήθηκε καθώς μίλησε για την αγάπη του για τον σύλλογο της LaLiga και τον 700ο αγώνα του, όπου η ομάδα του με δύο γκολ στα τελευταία λεπτά νίκησε εντός έδρας την Ντεπορτίβο Αλαβές με 2-1 το Σάββατο.

Η Αλαβές προηγήθηκε νωρίς από το σημείο του πέναλτι, αλλά ο Αντουάν Γκριεζμάν ισοφάρισε στο 76ο λεπτό, προτού ο αναπληρωματικός του δευτέρου ημιχρόνου, Αλεξάντερ Σόρλοθ, σκοράρει στο 86ο λεπτό για να σφραγίσει και τους τρεις βαθμούς και να ανέβει στη δεύτερη θέση.

«Ζω στο παρόν, περνάμε καλά, τα αγόρια δουλεύουν πολύ υπεύθυνα», είπε ο Σιμεόνε στο DAZN μετά την πέμπτη συνεχόμενη νίκη της Ατλέτικο σε όλες τις διοργανώσεις.

«Είμαι ήρεμος, ήσυχος, βρίσκομαι σε ένα μέρος που... Λατρεύω εκεί που βρίσκομαι και τέλος, αντίο» πρόσθεσε με τη φωνή του να σπάει πριν παραδώσει το μικρόφωνο και απομακρυνθεί.

Diego Simeone

Καθώς ο αγώνας οδηγήθηκε σε ισοπαλία, ο Σόρλοθ σκόραρε με ένα βροντερό χτύπημα που ώθησε τον Σιμεόνε να τρέξει όλη την πλάγια γραμμή και να πανηγυρίσει με τον Νορβηγό επιθετικό.

«Ήρθε η θεά της τύχης, μια όαση από τον Rodrigo De Paul και ένα γκολ»

Ο Σιμεόνε πήρε κίτρινη κάρτα για τις ατάκες του, αλλά δεν παραπονέθηκε και είπε ότι είχε μιλήσει με τον Σόρλοθ το προηγούμενο βράδυ για το πώς θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο στο παιχνίδι.

«Μιλήσαμε ξεκάθαρα, εξηγήσαμε τι χρειαζόμαστε από αυτόν και πόσο σημαντικός είναι. Ήρθε η θεά της τύχης, μια όαση από τον Rodrigo De Paul και ένα γκολ», είπε ο Simeone.

«Σε σύντομο χρονικό διάστημα μας έδωσε εξαιρετική ποιότητα, και αυτό είναι που μετράει».

«Πήραμε την ανταμοιβή μιας σημαντικής νίκης»

Ο Σόρλοθ ήταν ένας από τους δύο παίκτες που μπήκαν αλλαγή στο ημιχρονο, μαζί με τον γιο του Σιμεόνε, τον Τζουλιάνο, του οποίου η απόδοση στο δεύτερο ημίχρονο του χάρισε το βραβείο καλύτερου αγώνα.

«Η ομάδα έδειχνε κρύα. Στο δεύτερο ημίχρονο ζεσταθήκαμε. Τα παιδιά που μπήκαν τα πήγαν καλά, μας έδωσαν ταχύτητα στην τελική ευθεία και δύναμη στην περιοχή... Μετά ήρθε το πέναλτι και το γκολ του Σόρλοθ.

Πέρυσι κερδίζαμε εύκολα 2-0, σκόραραν και το τελικό σκορ ήταν έτοιμο. Αυτή τη φορά μπήκε γκολ νωρίς. Στο δεύτερο ημίχρονο δημιουργήσαμε περισσότερες ευκαιρίες και πήραμε την ανταμοιβή μιας σημαντικής νίκης.»

