Εθνική μπάσκετ: Νοκ άουτ ο Καραγιαννίδης, στη θέση του ο Τανούλης

Απρόοπτο για την Εθνική μπάσκετ, με τον Καραγιαννίδη να τραυματίζεται και να αντικαθίσταται από τον Τανούλη

Μπάσκετ

Με ένα πρόβλημα ολοκλήρωσε η Εθνική μπάσκετ την προετοιμασία για τον αγώνα της Κυριακής με τη Μεγάλη Βρετανία (18:30) στην PAOK Sports Arena για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2025.

Ο Αντώνης Καραγιαννίδης τέθηκε νοκ άουτ λόγω τραυματισμού στον αντίχειρα του δεξιού χεριού και στη θέση του κλήθηκε ο Γιώργος Τανούλης, ο οποίος ήταν και στο αρχικό προσκλητήριο του Βασίλη Σπανούλη, αλλά δεν ήταν στην δωδεκάδα που είχε ταξιδέψει στο Λονδίνο για το παιχνίδι της Πέμπτης (21/11) με τη Μεγάλη Βρετανία.

Yπενθυμίζουμε ότι στην Πυλαία θα βρίσκονται στη διάθεση του Σπανούλη ο Κώστας Παπανικολάου, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, ακόμη τρία νέα πρόσωπα σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Αντίθετα, εκτός ρόστερ θα είναι οι Βασίλης Μουράτος, Λευτέρης Μαντζούκας και Στέλιος Πουλιανίτης.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Εθνική Ελλάδας μπάσκετ
