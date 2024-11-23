Εθνική μπάσκετ: Νοκ άουτ ο Καραγιαννίδης, στη θέση του ο Τανούλης

Με ένα πρόβλημα ολοκλήρωσε η Εθνική μπάσκετ την προετοιμασία για τον αγώνα της Κυριακής με τη Μεγάλη Βρετανία (18:30) στην PAOK Sports Arena για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2025.

Ο Αντώνης Καραγιαννίδης τέθηκε νοκ άουτ λόγω τραυματισμού στον αντίχειρα του δεξιού χεριού και στη θέση του κλήθηκε ο Γιώργος Τανούλης, ο οποίος ήταν και στο αρχικό προσκλητήριο του Βασίλη Σπανούλη, αλλά δεν ήταν στην δωδεκάδα που είχε ταξιδέψει στο Λονδίνο για το παιχνίδι της Πέμπτης (21/11) με τη Μεγάλη Βρετανία.

Yπενθυμίζουμε ότι στην Πυλαία θα βρίσκονται στη διάθεση του Σπανούλη ο Κώστας Παπανικολάου, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, ακόμη τρία νέα πρόσωπα σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Αντίθετα, εκτός ρόστερ θα είναι οι Βασίλης Μουράτος, Λευτέρης Μαντζούκας και Στέλιος Πουλιανίτης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.