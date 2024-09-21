Superleague: Δεύτερη σερί γκέλα του Ολυμπιακού, ήττα με 2-1 από τον Άρη

Άρης να γουστάρεις, βύθισε τον Ολυμπιακό στην εσωστρέφεια. Ο Άκης Μάντζιος είχε το ιδανικό σχέδιο για να εξουδετερώσει τους Πειραιώτες και με τον Μάνου Γκαρθία να οργιάζει στο χορτάρι με γκολ και ασίστ (στον Μορόν), οι Θεσσαλονικείς επικράτησαν πιο άνετα απ' ότι δείχνει το τελικό 2-1.

Νέα κακή εμφάνιση των «ερυθρόλευκων», οι οποίοι εμφάνισαν ξανά έλλειμμα δημιουργίας, ενώ είχαν και προβλήματα στην ανασταλτική λειτουργία. Παράλληλα, για δεύτερο σερί παιχνίδι έμειναν χωρίς νίκη, έπεσαν από την κορυφή και καλούνται άμεσα να συνέλθουν.

Εξαιρετική η τριπλέτα του άξονα, αφού πέραν του Μάνου έκαναν φοβερή εμφάνιση και οι Σιφουέντες, Μόντσου, με τον Κάρμο να είναι ο μοναδικός από την πλευρά των Πειραιωτών που μπήκε στο πνεύμα του αγώνα αλλά ασφαλώς και δεν έφτανε… Μείωσε ο Ελ Κααμπί στο 90'+6', ο οποίος πέτυχε το τρίτο του φετινό τέρμα στο πρωτάθλημα, αλλά ασφαλώς δεν έφτανε.

Με τον Εθνικό για την 4η φάση του Κυπέλλου δοκιμάζεται ο Άρης μέσα στην εβδομάδα, ενώ ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στη Λιόν για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Στους 8 βαθμούς οι Θεσσαλονικείς, στους 10 έμειναν οι Πειραιώτες που έχουν πέσει πλέον από την κορυφή.

Το ματς

Απόλυτος αιφνιδιασμός για τον Ολυμπιακό και ιδανική εκκίνηση για τους γηπεδούχους, οι οποίοι κατάφεραν στο 3ο λεπτό να πάρουν κεφάλι στο σκορ. Μετά από υποδειγματικό build-up, οι «κίτρινοι» σημάδεψαν τον Ορτέγκα και πόνταραν στην ταχύτητα του Ντιαντί. Ο Σενεγαλέζος άδειασε με μια προσποίηση τον αντίπαλό του και έσπασε στον Μάνου που ήρθε με φόρα για να κάνει το πλασέ στην κίνηση και να εκτελέσει τον Τζολάκη για το 1-0.

Ο Άρης προσπαθούσε με άμεσο ποδόσφαιρο να χτυπήσει στον χώρο, με τους Πειραιώτες να πηγαίνουν σε σετ-παιχνίδι. Υψηλά επίπεδα κατοχής και υπομονή από την ομάδα του Μεντιλίμπαρ, αλλά οι φάσεις δεν έρχονταν. Η πρώτη και μάλιστα μεγάλη ευκαιρία ήταν στο 19ο λεπτό, όταν ο Έσε βρήκε με υπέροχη μπαλιά τον Ελ Κααμπί, αλλά ο τελευταίος δεν τελείωσε ιδανικά με το κεφάλι, με τον Κουέστα να μπλοκάρει. Ο Τσικίνιο απείλησε με δύο φοβερές εκτελέσεις φάουλ, αλλά η μπάλα δεν του έκανε το χατίρι και πέρασε ελάχιστα άουτ, ενώ οι «κίτρινοι» είχαν τη δική τους φάση με τον Μάνου στο 31’.

Η αναμέτρηση είχε καλό τέμπο, αλλά αυτό άρχισε να χαλάει από τα συνεχόμενα σφυρίγματα του Παϊρέτο και τις κάρτες που μοίραζε με περίσσια άνεση. Ο Μάνου Γκαρθία ήταν ο κορυφαίος παίκτης του γηπέδου, όντας επιδραστικός στο παιχνίδι. Το έδειξε με το γκολ του στο 3ο λεπτό, όπως και με την ασίστ στο 41’, βρίσκοντας τον Μορόν στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας και αυτός με ωραίο τελείωμα στην κίνηση έγραψε το 2-0. Ένα γκολ που έφερε τις έντονες διαμαρτυρίες από τον πάγκο των φιλοξενούμενων, θεωρώντας πως ο σκόρερ ήταν εκτεθειμένος. Οι φωνές έφεραν και την αποβολή πρώτα του Χρήστου Μουρίκη (γυμναστή) και εν συνεχεία του Ντάρκο Κοβάσεβιτς (τεχν. διευθυντή).

Ο Μεντιλίμπαρ έβλεπε τα πράγματα να έχουν στραβώσει για τα καλά. Έριξε στο ημίχρονο τους Γουίλιαν, Ολιβέιρα στις θέσεις των Γκαρθία και Βέλντε και θέλησε να κάνει πιο δημιουργική την ομάδα του. Οι καλοί χειριστές της μπάλας ήταν αρκετοί για τον Ολυμπιακό στο γήπεδο, αλλά αυτό δεν σήμαινε αυτομάτως πως και θα βελτιωνόταν η εικόνα. Διότι μπορεί οι Πειραιώτες να κέρδισαν μέτρα, αλλά την ίδια ώρα έχασαν σε τακτική προσέγγιση-προσήλωση. Και κάθε κόντρα των γηπεδούχων «μύριζε» γκολ.

Ο Ελ Κααμπί στο 52’ δεν πρόλαβε να μπει στην πορεία της μπάλας μετά το γύρισμα του Ζέλσον, ενώ τα αρκετά κόρνερ δεν έφεραν για ακόμη μία φορά αποτέλεσμα για το σύνολο του Βάσκου τεχνικού. Στο 65’ ο Μορόν πήγε να βάλει ένα απίθανο γκολ με υπέροχο σκαφτό τελείωμα, αλλά η μπάλα έγλυψε το οριζόντιο δοκάρι και πέρασε άουτ, ενώ πέντε λεπτά μετά ο Γιάρεμτσουκ και ο Ελ Κααμπί είδαν Βέλεθ και Μπράμπετς αντίστοιχα να βάζουν «στοπ» με αυτοθυσία στις προσπάθειές τους μέσα από το κουτί!

Τα λεπτά περνούσαν και τίποτα δεν έδειχνε πως θα μπορούσε να αλλάξει. Ο Άρης ήταν στιβαρός ανασταλτικά και είχε εξαιρετικό transition, ο Ολυμπιακός ήταν κατώτερος των περιστάσεων και είχε μείνει από ενέργεια. Το πλασέ του Ελ Κααμπί μετά από την ασίστ του Ροντινέι στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων άλλαξε απλώς το σκορ, κάνοντας το 2-0… 2-1 και το τελευταίο σφύριγμα του Παϊρέτο βρήκε τους γηπεδούχους να πανηγυρίζουν μια δίκαιη νίκη παρέα με τον κόσμο τους.

MVP: Ο Μάνου έκανε ματσάρα, ανοίγοντας το σκορ στο 3’ με υπέροχο τελείωμα και έφτιαξε το 2-0 που πέτυχε ο Μορόν με πανέξυπνη μπαλιά. Παράλληλα, κέρδισε πολλές μονομαχίες και μπάλες στον άξονα, έφτιαξε κόντρες και φάσεις και όλο το παιχνίδι περνούσε από τα πόδια του.

Η σφυρίχτρα: Ο Παϊρέτο μπορεί να μην είχε ιδιαίτερα δύσκολε φάσεις να διαχειριστεί, αλλά στο πειθαρχικό κομμάτι δεν τα πήγε καθόλου καλά. Πολλά σφυρίγματα, σταματούσε τον ρυθμό και συνολικά δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή η παρουσία του. Στο 2-0 οι φιλοξενούμενοι διαμαρτύρονται για οφσάιντ του σκόρερ Μορόν.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.