Παναθηναϊκός: Θέλει να το κάνει για 3η φορά στα 8 τελευταία χρόνια

Ο Παναθηναϊκός θέλει να κερδίσει την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ έτσι ώστε να την πιάσει στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας και να διεκδικήσει με καλύτερες αξιώσεις το καλό Ευρωπαϊκό εισιτήριο. Για να το κάνει αυτό θα πρέπει να προσπαθήσει να μη δεχθεί γκολ. Εξάλλου τα τελευταία Αθηναϊκά ντέρμπι δείχνουν πως στην έδρα του μπορεί και σκοράρει έστω μία φορά.

Τα τελευταία 8 χρόνια, το ”Τριφύλλι” έχει καταφέρει μόλις δύο φορές να πάρει καθαρή νίκη απέναντι στην ”Ένωση”. Δηλαδή νίκη χωρίς να παραβιαστεί η εστία του. Η πρώτη ήταν τον Φλεβάρη του 2022, όταν επικράτησε με 3-0 στο γήπεδο ”Απόστολος Νικολαϊδης”. Η δεύτερη συνέβη τον Γενάρη που μας πέρασε, όταν κέρδισε με 1-0 στο ΟΑΚΑ.

Πηγή: skai.gr

