Superleague 2: Επίδειξη δύναμης από τον Πανιώνιο, 4-0 τον Παναργειακό

Ο Πανιώνιος «έφτιαξε» τη Δευτέρα και την έναρξη της εβδομάδας για τους οπαδούς του, φτάνοντας πολύ άνετα στο τελικό 4-0 απέναντι στον Παναργειακό για τη 12η αγωνιστική της Super League 2

Πανιώνιος

Επίδειξη δύναμης κόντρα στον Παναργειακό πραγματοποίησε ο Πανιώνιος, επικρατώντας με σκορ 4-0, στο πλαίσιο της superleague 2.

Ο Μπουρλάκης στο 16ο λεπτό άνοιξε το σκορ με εκπληκτική εκτέλεση φάουλ… ζηλεύοντας από τον Τσερίσεφ, ενώ, στο 24’ ο Σεμπά με μονοκόματο πλασέ διπλασίασε τα τέρματα των γηπεδούχων.

Ο Μπούσης στο 51’ από υπέροχη μπαλιά του Ρώσου σταρ της ομάδας από αριστερά έκανε τρία τα τέρματα των νικητών, για να έρθει και το χαμηλό τελείωμα του Αλεξανδράκη στο 84’ να διαμορφώσει το αποτέλεσμα του ματς.

Στο 57ο λεπτό οι φιλοξενούμενοι είχαν μείνει και με παίκτη λιγότερο με τον Λύγκα ν' αντικρίζει τη δεύτερη κίτρινη κάρτα και κάπως έτσι δεν υπήρχε... γυρισμός για το σύνολο του Βαζάκα.

