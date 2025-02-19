Του Βασίλη Κουφόπουλου



Με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πειρατείας οπτικοακουστικού περιεχομένου, η Super League και η Εταιρεία Προστασίας Οπτικοακουστικών Έργων (ΕΠΟΕ) εγκαινιάζουν μια εμβληματική συνεργασία, ακολουθώντας τα πρότυπα των προηγμένων ποδοσφαιρικών πρωταθλημάτων και των διεθνών οργανισμών συλλογικής διαχείρισης πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Super League την Τρίτη 18/2/2025, τέθηκαν οι βάσεις για μια κοινή στρατηγική που θα προστατεύσει τα νομίμως μεταδιδόμενα ποδοσφαιρικά γεγονότα και θα διασφαλίσει τα έσοδα των ΠΑΕ-Μελών της λίγκας.

Στα βήματα των διεθνών πρωταθλημάτων και οργανισμών κατά της πειρατείας

Η συνεργασία της Super League με την ΕΠΟΕ συνιστά μια πρωτοβουλία διεθνούς επιπέδου, καθώς ευθυγραμμίζεται με τις στρατηγικές που εφαρμόζουν μεγάλες ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές λίγκες και οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων, όπως η Premier League, η La Liga και η Bundesliga. Η εμπειρία από προηγμένες αγορές, όπως η Αγγλία, η Γερμανία, η Ισπανία και η Ιταλία, αποδεικνύει ότι η συνεργασία ποδοσφαιρικών συλλόγων, διοργανωτών πρωταθλημάτων και οργανισμών συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων, είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης της πειρατείας οπτικοακουστικού περιεχομένου.

Η Super League, ως ένας από τους κύριους πυλώνες του αθλητικού περιεχομένου στην Ελλάδα, μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην ενημέρωση του κοινού και στην ανάληψη συντονισμένων δράσεων που θα περιορίσουν το φαινόμενο. Σε χώρες με ανεπτυγμένα ποδοσφαιρικά συστήματα, η μάχη κατά της πειρατείας έχει οδηγήσει σε σημαντικά αποτελέσματα, μέσω δυναμικών φραγών (dynamic blocking) πειρατικών ιστοσελίδων, σύναψης συνεργασιών με διεθνείς παρόχους περιεχομένου και θεσμοθέτησης αυστηρού νομοθετικού πλαισίου για την προστασία του οπτικοακουστικού περιεχομένου. Παρόμοιες συνέργειες μεταξύ ποδοσφαιρικών συλλόγων, παρόχων οπτικοακουστικού περιεχομένου και φορέων συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων έχουν αποδειχθεί κομβικής σημασίας..

Άλλο ένα χτύπημα κατά της πειρατείας: Η ισχύς εν τη ενώσει

Με αυτή τη συνεργασία, η Super League και η ΕΠΟΕ συνεργούν στη μάχη κατά της πειρατείας οπτικοακουστικού περιεχομένου, ενισχύοντας την ασφάλεια και τη διαφάνεια και στον κλάδο των αθλητικών μεταδόσεων. Η συμμαχία αυτή δεν αφορά μόνο στην προστασία των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, αλλά και στη βιώσιμη ανάπτυξη του ελληνικού ποδοσφαίρου, ώστε οι φίλαθλοι να απολαμβάνουν υψηλού επιπέδου αθλητικό θέαμα, μέσα από νόμιμες, ασφαλείς και ποιοτικές πλατφόρμες μετάδοσης



Πηγή: skai.gr

