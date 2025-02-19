Ένα ουσιαστικό και τεράστιο βήμα προς την επίλυση του προβλήματος της κεντρικής διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του ελληνικού πρωταθλήματος έρχονται να κάνουν από κοινού οι ΠΑΕ Παναθηναϊκός και ΑΕΚ.

Με κοινή τους πρόταση οι δύο ΠΑΕ προσφέρουν ενόψει των συζητήσεων για την επόμενη αγωνιστική περίοδο το 15% από το συμβόλαιο που θα εξασφαλίσουν προκειμένου να ενισχυθούν με το ποσό αυτό οι ομάδες της Σουπερλίγκας με τα μικρότερα συμβόλαια.



Ταυτόχρονα Παναθηναϊκός και ΑΕΚ περιμένουν, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, το ίδιο να κάνουν και οι άλλες δύο μεγάλες ΠΑΕ του λεγόμενου big four, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ.



Υπολογίζεται ότι οι τέσσερις μεγάλοι του ελληνικού πρωταθλήματος εισπράττουν από τα τηλεοπτικά τους συμβόλαια περίπου 45 εκατομμύρια ευρώ, άρα αν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ μιμηθούν την κίνηση του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ το ποσό που θα συγκεντρωθεί ανέρχεται περίπου στα 9 εκατομμύρια ευρώ.

Πρώτο δεδομένο ότι Παναθηναϊκός και ΑΕΚ παίζουν πλέον με ανοιχτά χαρτιά. Και το λέμε αυτό διότι κάθε χρόνο κυκλοφορούσαν πληροφορίες και φήμες για το ύψος του συμβολαίου του μεγάλων ομάδων χωρίς τίποτα να ανακοινώνεται. Πλέον θα είναι όλα στο φως.



Δεύτερο δεδομένο το γεγονός ότι αυτή η πρωτοβουλία είναι ουσιαστικά μια οικονομική υποχώρηση των δύο – για την ώρα – ΠΑΕ που συνάμα αποτελεί και τεράστια ώθηση προς την υλοποίηση της κεντρικής διαχείρισης.

Κάντε τους υπολογισμούς. Αν Ολυμπιακός και ΠAΟΚ μιμηθούν τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ το ποσό των 7 εκατομμυρίων που θα συγκεντρωθεί θα μπορέσει να «μπουστάρει» τα συμβόλαια των υπολοίπων 9 του συνεταιρισμού (εξαιρείται ο Άρης) κατά περίπου 800 χιλιάδες ευρώ.

