Super League 2: Οι διαιτητές της 10ης αγωνιστικής

Γνωστοί έγιναν οι ορισμοί των διαιτητών της 10ης αγωνιστικής της Super League 2. Στο ματς του Asteras B AKTOR με τον Ηρακλή ορίστηκε ο Τομαράς και στο ματς της Μαρκό με την Καλαμάτα ορίστηκε ο Μπεκιάρης.

Σάββατο 15/11 - 15:00

Α Όμιλος

ΠΑΣ Γιάννινα - Νέστος Χρυσούπολης

Διαιτητής: Μαυρίδης (Ημαθίας)

Βοηθοί: Τοροσιάδης (Μακεδονίας), Κουντουράς (Μακεδονίας)

ΠΑΟΚ Β - Νίκη Βόλου

Διαιτητής: Αντωνίου (Αχαΐας)

Βοηθοί: Σιδέρης (Ζακύνθου), Σακάλογλου (Καβάλας)

Μακεδονικός - Αναγέννηση Καρδίτσας (14:00)

Διαιτητής: Τσιάρας (Καβάλας)

Βοηθοί: Λιόντος (Ηπείρου), Πάνου(Φλώρινας)

Κυριακή 16/11 - 15:00

Καβάλα - Καμπανιακός

Διαιτητής: Παναγιώταρας (Αθηνών)

Βοηθοί: Καραγιάννης (Θράκης), Τσικλητάρη (Πιερίας)

Asteras B AKTOR - Ηρακλής (14:00)

Διαιτητής: Τομαράς (Θράκης)

Βοηθοί: Κακαφώνης(Αχαΐας), Ανδριανός (Αχαΐας)

Β Όμιλος

Σάββατο 15/11 - 13:00

Μαρκό - Καλαμάτα

Διαιτητής: Μπεκιάρης (Κορινθίας)

Βοηθοί: Καραλής (Ηλείας), Μπλαβάκης (Ηρακλείου)

Κυριακή 16/11 - 15:00

Ελλάς Σύρου - Χανιά (13:00)

Διαιτητής: Μπαϊρακτάρης (Αθηνών)

Βοηθοί: Μπύρος (Ευρ/νιας), Πριόνας (Ευβοίας)

Παναργειακός - Ηλιούπολη

Διαιτητής: Αλήμπεης (Αθηνών)

Βοηθοί: Ιωάννου (Ευβοίας), Ισακοβίδης (Λακωνίας)

Athens Kallithea - Αιγάλεω

Διαιτητής: Τζαμουτζαντώνης (Χίου)

Βοηθοί: Σαμoϊλης (Αθηνών), Παγκαλος (Λασιθίου)

*Αναβλήθηκε το Πανιώνιος-Ολυμπιακός Β

