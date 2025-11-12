Super League 2: Οι διαιτητές της 10ης αγωνιστικής

Γνωστοί έγιναν οι ορισμοί των διαιτητών της 10ης αγωνιστικής της Super League 2. Στο ματς του Asteras B AKTOR με τον Ηρακλή ορίστηκε ο Τομαράς και στο ματς της Μαρκό με την Καλαμάτα ορίστηκε ο Μπεκιάρης.
Σάββατο 15/11 - 15:00
Α Όμιλος
ΠΑΣ Γιάννινα - Νέστος Χρυσούπολης
Διαιτητής: Μαυρίδης (Ημαθίας)
Βοηθοί: Τοροσιάδης (Μακεδονίας), Κουντουράς (Μακεδονίας)
ΠΑΟΚ Β - Νίκη Βόλου
Διαιτητής: Αντωνίου (Αχαΐας)
Βοηθοί: Σιδέρης (Ζακύνθου), Σακάλογλου (Καβάλας)
Μακεδονικός - Αναγέννηση Καρδίτσας (14:00)
Διαιτητής: Τσιάρας (Καβάλας)
Βοηθοί: Λιόντος (Ηπείρου), Πάνου(Φλώρινας)
Κυριακή 16/11 - 15:00
Καβάλα - Καμπανιακός
Διαιτητής: Παναγιώταρας (Αθηνών)
Βοηθοί: Καραγιάννης (Θράκης), Τσικλητάρη (Πιερίας)
Asteras B AKTOR - Ηρακλής (14:00)
Διαιτητής: Τομαράς (Θράκης)
Βοηθοί: Κακαφώνης(Αχαΐας), Ανδριανός (Αχαΐας)
Β Όμιλος
Σάββατο 15/11 - 13:00
Μαρκό - Καλαμάτα
Διαιτητής: Μπεκιάρης (Κορινθίας)
Βοηθοί: Καραλής (Ηλείας), Μπλαβάκης (Ηρακλείου)
Κυριακή 16/11 - 15:00
Ελλάς Σύρου - Χανιά (13:00)
Διαιτητής: Μπαϊρακτάρης (Αθηνών)
Βοηθοί: Μπύρος (Ευρ/νιας), Πριόνας (Ευβοίας)
Παναργειακός - Ηλιούπολη
Διαιτητής: Αλήμπεης (Αθηνών)
Βοηθοί: Ιωάννου (Ευβοίας), Ισακοβίδης (Λακωνίας)
Athens Kallithea - Αιγάλεω
Διαιτητής: Τζαμουτζαντώνης (Χίου)
Βοηθοί: Σαμoϊλης (Αθηνών), Παγκαλος (Λασιθίου)
*Αναβλήθηκε το Πανιώνιος-Ολυμπιακός Β
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.