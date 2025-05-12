Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Λέτο... 2027 στην Κηφισιά

Ο Σεμπάστιαν Λέτο μετά τη φετινή, τεράστια επιτυχία της ανόδου με την Κηφισιά, συνεχίζει στο «τιμόνι» και για τα επόμενα δυο χρόνια

Super League 2 Λέτο... 2027 στην Κηφισιά

Ο πρωτεργάτης της ανόδου της Κηφισιάς στην Stoiximan Super League, Σεμπάστιαν Λέτο, θα παραμείνει στο «τιμόνι» της ομάδας μέχρι και το 2027!

Ο πρόεδρος της ομάδας των Βορείων Προαστίων, Χρήστος Πρίτσας, γνωστοποίησε σε εκδήλωση στην Κηφισιά, πως ο Αργεντινός έχει συμφωνήσει για νέο συμβόλαιο δύο ετών!

Συνεπώς θα καθοδηγήσει τον σύλλογο στις νέες προκλήσεις στην πρώτη κατηγορία από τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark