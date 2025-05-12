Λέτο... 2027 στην Κηφισιά

Ο πρωτεργάτης της ανόδου της Κηφισιάς στην Stoiximan Super League, Σεμπάστιαν Λέτο, θα παραμείνει στο «τιμόνι» της ομάδας μέχρι και το 2027!



Ο πρόεδρος της ομάδας των Βορείων Προαστίων, Χρήστος Πρίτσας, γνωστοποίησε σε εκδήλωση στην Κηφισιά, πως ο Αργεντινός έχει συμφωνήσει για νέο συμβόλαιο δύο ετών!

Συνεπώς θα καθοδηγήσει τον σύλλογο στις νέες προκλήσεις στην πρώτη κατηγορία από τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά.

