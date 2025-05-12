Λογαριασμός
Επίσημο: Στο τιμόνι της Βραζιλίας ο Αντσελότι

Νέος προπονητής της εθνικής Βραζιλίας ο Κάρλο Αντσελότι - Η Ομοσπονδία της χώρας ανακοίνωσε την πρόσληψη του 65χρονου τεχνικού στο τιμόνι της ομάδας

Carlo Ancelotti

Εποχή Κάρλο Αντσελότι στην εθνική Βραζιλίας!

Η Ομοσπονδία της χώρας ανακοίνωσε την πρόσληψη του 65χρονου τεχνικού στο τιμόνι της ομάδας, επιβεβαιώνοντας τα σχετικά ρεπορτάζ.

Ο πολυνίκης τεχνικός θα αναλάβει τη «Σελεσάο», αφού ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με τη Ρεάλ Μαδρίτης την 26η Μαΐου. Θα ξεκινήσει η θητεία του στη δυάδα αγώνων απέναντι σε Ισημερινό (6/6, εκτός) και Παραγουάη (11/6, εντός) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ θα ηγηθεί στα τελικά της διοργάνωσης το επόμενο καλοκαίρι.

«Η ανάληψη της ηγεσίας της Βραζιλίας από τον Κάρλο Αντσελότι είναι κάτι περισσότερο από μια στρατηγική κίνηση. Είναι μια δήλωση προς τον κόσμο ότι είμαστε αποφασισμένοι να επιστρέψουμε στο βάθρο. Είναι ο σπουδαιότερος προπονητής στην ιστορία και τώρα ηγείται της σπουδαιότερης εθνικής ομάδας στον πλανήτη. Μαζί, θα γράψουμε νέα ένδοξα κεφάλαια για το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο», επεσήμανε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Εντνάλντο Ροντρίγκες.

