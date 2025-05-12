«The Last Dance»: Το υπέροχο βίντεο του Παναθηναϊκού από το τελευταίο παιχνίδι του Ζέκα

Ο Κάρλος Ζέκα κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, φορώντας για τελευταία φορά τη φανέλα του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι των «αιωνίων» για την τελευταία αγωνιστική των playoffs της φετινής Stoiximan Super League και γνωρίζοντας την αποθέωση από τους φιλάθλους που βρέθηκαν στις κερκίδες του ΟΑΚΑ.

Η «πράσινη» ΠΑΕ δημοσίευσε ένα πολύ όμορφο βίντεο από την τελευταία εμφάνιση του Ζέκα με τη φανέλα της ομάδας, με την ομιλία του στα αποδυτήρια, τη συγκίνησή του κατά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο και με τις όμορφες στιγμές με τους συμπαίκτες του!

Το βίντεο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για το «αντίο» του Ζέκα:

