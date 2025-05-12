«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ»: Απόψε στις 22.00 στον ΣΚΑΪ HYBRID και στη 01.00 στον ΣΚΑΪ - Δείτε το trailer

«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ» στη νέα εποχή με τον Κυριάκο Θωμαΐδη. Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων δίνει πάλι τον τόνο για να μη μείνει τίποτε στο σκοτάδι

Το φινάλε: Για το γόητρο Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός και για την 3η θέση ΠΑΟΚ – ΑΕΚ. Σχολιάζουν ο προπονητής του Παναιτωλικού Γιάννης Πετράκης και ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος.

Όλες οι επίμαχες φάσεις με τον Σωτήρη Βοργιά, πρώην διεθνή διαιτητή.

Θέμα: Η ετυμηγορία της πρώτης δίκης για τη δολοφονία Λυγγερίδη. Στο studio, ο πατέρας του αδικοχαμένου αστυνομικού, Θανάσης Λυγγερίδης.

Ρεπορτάζ: Η πιο γρήγορη επιστροφή. Αναλύει ο πρόεδρος της πρωταθλήτριας Κηφισιάς Χρήστος Πρίτσας.

Αποκάλυψη: Οι σκοτεινές διαδρομές του στοιχηματικού κυκλώματος. Όλα τα στοιχεία από τη δημοσιογράφο Μαίρη Μπενέα.

