Παναθηναϊκός: Το εντυπωσιακό +49 με τον Ναν και το +34 με τον Καλαϊτζάκη

Ο Παναθηναϊκός ήταν εντυπωσιακός κόντρα στην Μπασκόνια, σε ένα παιχνίδι το οποίο στο τέλος ήταν σαν ήττα, καθώς άπαντες έμειναν στεναχωρημένοι και σοκαρισμένοι με τον τραυματισμό του Ματίας Λεσόρ. Σαν να μην έφτανε αυτό, υπήρξαν και φίλοι του ”Τριφυλλιού” που δεν άντεξαν την όλη κατάσταση και κατέληξαν και αυτοί στο νοσοκομείο!

