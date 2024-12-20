Φενέρμπαχτσε κατά Ευρωλίγκας για την αναβολή με Παρί: «Μη σοβαρή απόφαση»

Την έντονη δυσφορία της για την απόφαση της Ευρωλίγκας να αναβάλει τον προγραμματισμένο για χθες αγώνα με την Παρί στην Γαλλία λόγω της αδυναμίας των γηπεδούχων να παρουσιάσουν τουλάχιστον οκτώ διαθέσιμους παίκτες μετά από κύμα ιώσεων που «χτύπησε» το ρόστερ, εκφράζει η Φενέρμπαχτσε. Η τουρκική ομάδα χαρακτηρίζει μη σοβαρή την απόφαση και θεωρεί πως δημιουργεί προηγούμενο που μπορεί να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης από κάποιες ομάδες, ενώ τονίζει πως όλες οι ομάδες οφείλουν να προνοούν ώστε να έχουν επαρκή αριθμό παικτών για να καλύψουν τυχόν κενά. Αναλυτικά η ανακοίνωση:



«Όπως είναι γνωστό, με απόφαση και ενημέρωση της Euroleague χθες, ο αγώνας Παρί-Φενέρμπαχτσε αναβλήθηκε για μεταγενέστερη ημερομηνία σύμφωνα με τους κανονισμούς της Euroleague, λόγω της επιδημίας που έχει η γηπεδούχος ομάδα και της αδυναμίας να παρατάξει τον μίνιμουμ αριθμό των οκτώ παικτών.

Η ομάδα μας Φενέρμπαχτσε, ένας από τους σημαντικότερους φορείς της Euroleague, συμμερίζεται πάντα την αποστολή αυτής της διοργάνωσης "να είναι ο εκπρόσωπος του ευρωπαϊκού μπάσκετ στο υψηλότερο επίπεδο" και κάνει όλα τα βήματα ανάλογα. Ωστόσο, με λύπη μας δηλώνουμε ότι η κατάσταση που σημειώθηκε χθες δεν ταιριάζει στη σοβαρότητα και το επίπεδο αυτής της οργάνωσης. Η Euroleague προσφέρει στους οπαδούς του μπάσκετ τους πιο ιδιαίτερους αγώνες και το υψηλότερο επίπεδο ανταγωνισμού στην Ευρώπη. Ως προς τις συνθήκες του, παρουσιάζει έναν πολύ απαιτητικό μαραθώνιο στις ομάδες που συμμετέχουν και επιβάλλει την ίδρυση οργανισμών που θα είναι υπεύθυνοι για την ικανοποίηση των απαιτήσεών του. Ο μεγάλος αριθμός αγώνων που παίζονται κατά τη διάρκεια της σεζόν, λαμβάνοντας υπόψη τις εβδομάδες διπλών αγώνων καθώς και τα τοπικά πρωταθλήματα, ωθεί τις ομάδες να ξεκινήσουν με μεγάλες ομάδες και να αντιμετωπίσουν τις δημοσιονομικές τους δυσκολίες. Εξαιτίας όλων αυτών των απαιτήσεων, οι ομάδες της Euroleague πρέπει να διαμορφωθούν εκπληρώνοντας τους προϋπολογισμούς που καθορίζονται στο πλαίσιο των κανόνων. Είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία μεγάλου ρόστερ και ταυτόχρονα τη δημιουργία ισχυρών οργανισμών υποδομής από τους οποίους μπορούν να λάβουν υποστήριξη, ειδικά σε τέτοιες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.Η περίοδος Covid, που είχε να αντιμετωπίσει όλος ο κόσμος στο πρόσφατο παρελθόν, είχε φυσικά αποκαλύψει καταστάσεις που προκάλεσαν την αναβολή των αγώνων, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις αυτής της θανατηφόρας ασθένειας, όπως συμφωνήθηκε από όλες τις ομάδες της Euroleague. Ωστόσο, σε μια κατάσταση που δεν μπορεί να αξιολογηθεί σε αυτό το πλαίσιο, η απόφαση αναβολής που λήφθηκε ώρες πριν την έναρξη του σχετικού διαγωνισμού δεν είναι σε καμία περίπτωση συμβατή με τη σοβαρότητα ενός οργανισμού όπως η Euroleague, τον οποίο υπερασπιζόμαστε σε κάθε περιβάλλον από εμάς. τους συμμετέχοντες της.Ένα από τα κύρια καθήκοντα της διοίκησης της Euroleague είναι να προβλέψει τέτοιες και παρόμοιες καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά στη σοβαρότητα της διοργάνωσης της Euroleague, να λάβει τα απαραίτητα μέτρα στην αρχή της σεζόν για να εξασφαλίσει τη συνέχεια των διοργανώσεων και να εφαρμόστε όλες τις απαραίτητες κυρώσεις στην αρχή της σεζόν, ειδικά για να διασφαλίσετε ότι οι ομάδες μπορούν να παρέχουν την απαραίτητη υποστήριξη παικτών από τις ακαδημίες σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.Λυπούμαστε για την τρέχουσα κατάσταση στην Παρί και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση σε όλα τα άτομα που έχουν πληγεί από την επιδημία. Ωστόσο, η ομάδα μας, η Φενερμπαχτσέ, συνέχισε τον αγώνα της χωρίς καμία δικαιολογία, παρά τις απουσίες της λόγω ασθένειας και τραυματισμού σε πολλούς αγώνες από την αρχή της σεζόν, και σε παρόμοια κατάσταση για αυτό το ματς, ταξίδεψε από τη Βαρκελώνη στο Παρίσι μετά από πολύωρο ταξίδι μετά τον πρώτο αγώνα της εβδομάδας της διπλής αγωνιστικής. Μία από τις πιο σημαντικές πτυχές του παράπονου που προκαλεί αυτή η κατάσταση και μας αναστατώνει είναι η κατάσταση που βιώνουν οι οπαδοί μας.Εκατοντάδες οπαδοί της Φενερμπαχτσέ αγόρασαν εισιτήρια για αυτόν τον αγώνα και ταξίδεψαν από τις γύρω επαρχίες και χώρες για να υποστηρίξουν την ομάδα μας στο "Adidas Arena". Αυτό το παράπονο, που βιώθηκε ιδιαίτερα από τους πολύτιμους οπαδούς μας, έκανε αυτή την απόφαση ακόμα πιο απαράδεκτη για εμάς. Είναι επίσης προφανές ότι η απόφαση αυτή δημιουργεί ένα πολύ επικίνδυνο προηγούμενο για το μέλλον και ανοίγει το δρόμο για καταχρήσεις.Η ομάδα μας προσγειώθηκε χθες το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη, βάσει του επειγόντως αναθεωρημένου ταξιδιωτικού προγράμματος και θα συνεχίσει τις προπονήσεις της για να προετοιμαστεί για τους επερχόμενους αγώνες».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.