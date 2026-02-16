Μαχαιρώθηκε πρώην ιδιοκτήτης της Νότιγχαμ από ληστές που μπήκαν στο σπίτι του

Μια είδηση-σοκ έρχεται από την Αγγλία, η οποία αφορά τη Νότιγχαμ. Ο άλλοτε ιδιοκτήτης της Φόρεστ, Φαγουάζ Αλ-Χασαουί, βρέθηκε τραυματίας στο σπίτι του, φέροντας τραύματα σε χέρι και λαιμό.

Συγκεκριμένα, ο 57χρονος επιχειρηματίας από το Κουβέιτ φαίνεται πως κοιμόταν όταν ληστές εισέβαλαν στο σπίτι και στο δωμάτιό του, αφήνοντάς τον με τραύματα.

Ο Αλ-Χασαουί διακομίστηκε στο νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, ενώ δεν διατρέχει κάποιο σοβαρό κίνδυνο.

Οι αρχές έχουν ήδη αρχίσει το ανθρωποκυνηγητό, συλλέγοντας διάφορα στοιχεία, ώστε να βρουν τους κακοποιούς.

Former Forest owner Fawaz Al-Hasawi was attacked and stabbed after masked men broke into his home whilst he was in bed.



You may not like him but nobody deserves this. We’re hoping you have a speedy recovery, Fawaz🙏🏼#NFFC |🔴🌳 pic.twitter.com/0U4ZsaJB6b — Talking Forest (@TalkingForest) February 15, 2026

