Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μαχαιρώθηκε πρώην ιδιοκτήτης της Νότιγχαμ από ληστές που μπήκαν στο σπίτι του

Ληστές μπήκαν στο σπίτι του Φαγουάζ Αλ-Χασαουί την ώρα που κοιμόταν, και ο άλλοτε ιδιοκτήτης της Νότιγχαμ Φόρεστ μαχαιρώθηκε σε χέρι και λαιμό

Νότιγχαμ

Μια είδηση-σοκ έρχεται από την Αγγλία, η οποία αφορά τη Νότιγχαμ. Ο άλλοτε ιδιοκτήτης της Φόρεστ, Φαγουάζ Αλ-Χασαουί, βρέθηκε τραυματίας στο σπίτι του, φέροντας τραύματα σε χέρι και λαιμό.

Συγκεκριμένα, ο 57χρονος επιχειρηματίας από το Κουβέιτ φαίνεται πως κοιμόταν όταν ληστές εισέβαλαν στο σπίτι και στο δωμάτιό του, αφήνοντάς τον με τραύματα.

Ο Αλ-Χασαουί διακομίστηκε στο νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, ενώ δεν διατρέχει κάποιο σοβαρό κίνδυνο.

Οι αρχές έχουν ήδη αρχίσει το ανθρωποκυνηγητό, συλλέγοντας διάφορα στοιχεία, ώστε να βρουν τους κακοποιούς.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νότιγχαμ Φόρεστ ληστές
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark