Μάλαγα: «Πήραν» σύνθημα από οπαδούς της ΑΕΚ στο BCL και το τραγουδούσαν στην υποδοχή

Η αλληλεπίδραση των φίλων της ΑΕΚ και της Μάλαγα στο Final 4 του BCL δημιούργησε φανταστική ατμόσφαιρα στη SUNEL Arena το διήμερο 9-11 Μαΐου. Από τη μια οι πολυπληθείς φίλοι της «Ένωσης» και από την άλλοι οι λιγότεροι μεν αλλά με την ορχήστρα τους φίλοι των Ανδαλουσιανών έδωσαν ξεχωριστό χρώμα στις κερκίδες.



Φαίνεται πως αυτή η συνύπαρξη ενέπνευσε τους φίλους της Μάλαγα, που στην υποδοχή της ομάδας για τον εορτασμό του τίτλου στο BCL άρχισαν να παίζουν και να τραγουδούν ένα σύνθημα από φίλους της ΑΕΚ, που είναι στο ρυθμό του soundtrack από την ταινία «Ο τελευταίος των Μοϊκανών».

Los Mihitas enseñan el nuevo cántico que se han traído de Atenas y que tanto ha gustado en el @unicajaCB pic.twitter.com/jlpGYP6GdD May 12, 2025

