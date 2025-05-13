Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οπαδοί της Μάλαγα «πήραν» σύνθημα από οπαδούς της ΑΕΚ στο BCL και το τραγουδούσαν στην υποδοχή - Δείτε βίντεο

Οπαδοί της Μάλαγα «πήραν» σύνθημα από οπαδούς της ΑΕΚ στο BCL και το τραγουδούσαν στην υποδοχή Οι φίλοι της Μάλαγα εμπνεύστηκαν από αυτούς της ΑΕΚ στο Final 4 του BCL

Μάλαγα: «Πήραν» σύνθημα από οπαδούς της ΑΕΚ στο BCL και το τραγουδούσαν στην υποδοχή

Η αλληλεπίδραση των φίλων της ΑΕΚ και της Μάλαγα στο Final 4 του BCL δημιούργησε φανταστική ατμόσφαιρα στη SUNEL Arena το διήμερο 9-11 Μαΐου. Από τη μια οι πολυπληθείς φίλοι της «Ένωσης» και από την άλλοι οι λιγότεροι μεν αλλά με την ορχήστρα τους φίλοι των Ανδαλουσιανών έδωσαν ξεχωριστό χρώμα στις κερκίδες.

Φαίνεται πως αυτή η συνύπαρξη ενέπνευσε τους φίλους της Μάλαγα, που στην υποδοχή της ομάδας για τον εορτασμό του τίτλου στο BCL άρχισαν να παίζουν και να τραγουδούν ένα σύνθημα από φίλους της ΑΕΚ, που είναι στο ρυθμό του soundtrack από την ταινία «Ο τελευταίος των Μοϊκανών».

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΑΕΚ Μάλαγα
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark