Κανονικά με κόσμο θα διεξαχθεί το ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός στη Λεωφόρο την ερχόμενη Κυριακή (22/09, 21:00), παρά τα ερωτηματικά που είχαν προκύψει μετά τον αγώνα με την Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό. Εκεί, οπαδοί του «τριφυλλιού» προκάλεσαν φθορές σπάζοντας καθίσματα και πετώντας τα εντός του γηπέδου μετά τη λήξη της αναμέτρησης, γεγονός που ενεργοποίησε το Πειθαρχικό Όργανο.

Η «πράσινη» ΠΑΕ, λοιπόν, κλήθηκε με βάση το άρθρο 15 παρ. 3 περ. ΙΙ α) για ρίψη αντικειμένων που δεν προκάλεσαν προσωρινή διακοπή ή αναστολή της έναρξης του αγώνα, κάτι που σημαίνει πως δεν προβλέπεται ποινή έδρας, αλλά μόνο πρόστιμο από 5.000 έως 70.000 ευρώ.

Η ΔΕΑΒ αναμένεται να λάβει τις σχετικές εκθέσεις εντός της ημέρας, όμως ακόμη και στην περίπτωση που επιβληθεί ποινή έδρας, αυτή δεν θα ισχύσει για το ντέρμπι, καθώς δεν θα έχει παρέλθει το πενθήμερο που ορίζει ο Πειθαρχικός Κώδικας. Το περσινό δεδικασμένο από το Παναθηναϊκός-Καλλιθέα ενισχύει αυτή την ερμηνεία.

Έτσι, το μεγάλο ντέρμπι των «αιωνίων» θα διεξαχθεί με γεμάτες εξέδρες στο «Απ. Νικολαΐδης».

