Κάλεσμα της Θύρας 7 στο ΣΕΦ για την υποδοχή του Βεζένκοφ

Η Θύρα 7 με ανάρτησή της στα social media καλεί τους οπαδούς του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ για την υποδοχή του Βεζένκοφ

Βεζένκοφ

Ραντεβού στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας δίνει η Θύρα 7 στο ΣΕΦ σήμερα το μεσημέρι για την υποδοχή του Σάσα Βεζενκοφ. Σε ανάρτηση της στα social media αναφέρει:

«Όλοι αύριο στο ΣΕΦ στις 14:30 να υποδεχθούμε τον καλύτερο παίκτη της Ευρώπης τον δικό μας Σάσα», αναφέρει στην ανάρτησή της η Θύρα 7 συνοδευόμενη με μια πανηγυρική φωτογραφία του παίκτη.

Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός προανήγγειλε χθες το βράδυ με μια ανάρτηση την άφιξη του Σάσα Βεζένκοφ και μια συνέντευξη Τύπου στην οποία προφανώς και θα γίνει η παρουσία του παίκτη στον Τύπο.

