Παναθηναϊκός: Πέταξε τα ξημερώματα για την Αθήνα ο Τετέ

Στην Αθήνα βρίσκεται ο Τετέ. Ο Βραζιλιάνος ο οποίος αποτελεί το νέο μεταγραφικό χτύπημα του Παναθηναϊκού από τη Γαλατάσαραϊ πέταξε τα ξημερώματα από την Κωνσταντινούπολη.

Το sports digitale ανέβασε μια φωτογραφία του από το αεροδρόμιο, που περιμένει να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο για να μεταβεί στην Αθήνα.

ÖZEL FOTOĞRAF | Tete, Panathinaikos'la transfer sürecini tamamlamak üzere Yunanistan'a gitmeye hazırlanıyor.



📰@resatcan_ozbdak pic.twitter.com/pzcnkwUflh — Sports Digitale (@SportsDigitale) July 24, 2024

«Ο Τετέ περιμένει να πετάξει για την Αθήνα για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό», αναφέρει στη λεζάντα της φωτογραφίας που δημοσιεύει.

Θυμίζουμε ότι ο Τετέ έχει ήδη στείλει υπογεγραμμένο το συμβόλαιό του με τους πράσινους οι οποίοι, όπως μετέφερε και χθες αργά το βράδυ ο Διονύσης Δεσύλλας στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 πρόλαβαν τις διαδικασίες και τον δήλωσαν στην ευρωπαϊκή τους λίστα για τα παιχνίδια με την Μπότεφ.

Προφανώς και ο Τετέ δεν είναι στην αποστολή του σημερινού αγώνα αλλά είναι αρκετά πιθανό να βρίσκεται σε αυτή του επαναληπτικού στη Βουλγαρία.

