Στον... αέρα το βελγικό πρωτάθλημα, έμεινε χωρίς τηλεοπτική «στέγη»

Αναταράξεις και έντονο προβληματισμό έχει προκαλέσει στις βελγικές ομάδες η τελευταία εξέλιξη στο θέμα των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του εγχώριου πρωταθλήματος…



Συγκεκριμένα, η Belgian Pro League είχε συμφωνήσει με το DAZN από πέρυσι, προκειμένου η εταιρία να διαχειριστεί τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος από το 2025 έως το 2030.

Το ντιλ των δύο πλευρών θα απέφερε το ποσό των 84 εκατομμυρίων ευρώ στους συλλόγους της πρώτης κατηγορίας, ωστόσο, όπως ανακοινώθηκε χθες, η συνεργασία τερματίστηκε.



Ο λόγος που συνέβη αυτό ήταν επειδή η αμερικάνικη διαδικτυακή πλατφόρμα δεν μπόρεσε να τηρήσει την αρχική δέσμευση της, η οποία ήταν ότι θα έβρισκε τουλάχιστον δύο βελγικούς παρόχους για την διανομή των δικαιωμάτων.



Από την στιγμή, λοιπόν, που, μετά από μήνες άκαρπων συζητήσεων αυτό δεν κατέστησε εφικτό, η Belgian Pro League έμεινε χωρίς τηλεοπτικό συμβόλαιο, κατ’ επέκταση χωρίς σημαντικά έσοδα και είναι ουσιαστικά στον... αέρα.

