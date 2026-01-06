Οι «αιώνιοι» αφήνουν πίσω τους το μεταξύ τους ντέρμπι και ετοιμάζονται για νέες μονομαχίες στην Euroleague, με σύμμαχό τους τον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
Πρώτος ρίχνεται στη μάχη, απόψε (Τρίτη, 06/01),ο Ολυμπιακός που μετά την επικράτηση στο ελληνικό ντέρμπι, ταξιδεύει στην Κωνσταντινούπολη για την αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε. Τις προσπάθειες των παικτών του Γιώργου Μπαρτζώκα μεταφέρει από την Τουρκία στις 19:45 ο Νίκος Ζέρβας.
Στις 21:15 τη σκυτάλη παίρνει ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR που υποδέχεται στο σπίτι του την Αρμάνι Μιλάνο, με στόχο να επιστρέψει στις νίκες στην Ευρώπη. Στην περιγραφή από το «Telekom Center» ο Γιώργος Πετρίδης.
Μετά τη λήξη των αγώνων, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για ρεπορτάζ, σχόλια και αναλύσεις, μέχρι τα μεσάνυχτα που δίνουμε ασίστ στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις.
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΚΤΟR – ARMANI MIΛΑΝΟ, ανήμερα των Φώτων, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας.
Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.