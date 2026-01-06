Οι «αιώνιοι» αφήνουν πίσω τους το μεταξύ τους ντέρμπι και ετοιμάζονται για νέες μονομαχίες στην Euroleague, με σύμμαχό τους τον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Πρώτος ρίχνεται στη μάχη, απόψε (Τρίτη, 06/01),ο Ολυμπιακός που μετά την επικράτηση στο ελληνικό ντέρμπι, ταξιδεύει στην Κωνσταντινούπολη για την αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε. Τις προσπάθειες των παικτών του Γιώργου Μπαρτζώκα μεταφέρει από την Τουρκία στις 19:45 ο Νίκος Ζέρβας.

Στις 21:15 τη σκυτάλη παίρνει ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR που υποδέχεται στο σπίτι του την Αρμάνι Μιλάνο, με στόχο να επιστρέψει στις νίκες στην Ευρώπη. Στην περιγραφή από το «Telekom Center» ο Γιώργος Πετρίδης.

Μετά τη λήξη των αγώνων, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για ρεπορτάζ, σχόλια και αναλύσεις, μέχρι τα μεσάνυχτα που δίνουμε ασίστ στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις.

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΚΤΟR – ARMANI MIΛΑΝΟ, ανήμερα των Φώτων, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας.

Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

