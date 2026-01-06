Η Euroleague μπαίνει σε κρίσιμη καμπή και ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται σε μία από τις πιο «καυτές» έδρες της διοργάνωσης, αντιμετωπίζοντας τη Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στην Κωνσταντινούπολη (6/1, 19:45, bwinΣΠΟΡ FM 94,6 / Novasports 4). Οι Τούρκοι έρχονται από εμφατική νίκη επί της Μπασκόνια (108-93), έχουν ανέβει στο 12-6 και ενισχύθηκαν σημαντικά, αποκτώντας τον Σίλβα από την ΑΕΚ και τον πολύπειρο Ντε Κολό από τη Βιλερμπάν. Ο Σίλβα αναμένεται να κάνει άμεσα ντεμπούτο, ενώ ο Γάλλος γκαρντ δύσκολα θα προλάβει.



Η Φενέρμπαχτσε παρουσιάζει εξαιρετική δυναμική στο γήπεδό της (7-3), με σταθερή παραγωγικότητα στην επίθεση και άμυνα που συνήθως κρατά τους αντιπάλους κάτω από τους 80 πόντους. Το σύνολο του Σάρας δείχνει να βρίσκει ρυθμό και να αποκτά βάθος, κάτι που κάνει την αποστολή του Ολυμπιακού ακόμη πιο απαιτητική.

Οι «ερυθρόλευκοι» πάντως ταξιδεύουν με ψυχολογία, μετά το μεγάλο διπλό στο ΟΑΚΑ επί του Παναθηναϊκού που τους ανέβασε στο 11-7. Η διοίκηση έκανε την, πληρώνοντας buy out στην Παρτίζαν, όμως ο Αμερικανός σέντερ δεν θα είναι διαθέσιμος για το ματς της Πόλης. Εκτός παραμένουν Γουόρντ και ΜακΚίσικ, ενώ ο Μιλουτίνοφ δίνεται αμφίβολος, αλλά όλα δείχνουν πως θα αγωνιστεί.τόνισε πως η ομάδα πρέπει να παραμείνει προσγειωμένη παρά τη βελτίωση στην εικόνα της, υπογραμμίζοντας ότι η ενίσχυση στη ρακέτα ήταν αναγκαία λόγω του απαιτητικού προγράμματος και του κινδύνου τραυματισμών.Η EuroLeague ανακοίνωσε και τη διαιτητική τριάδα της αναμέτρησης, με τους Ράντοβιτς, Κορτές και Σίλβα να έχουν τον έλεγχο του παιχνιδιού.Ο Ολυμπιακός θέλει να συνεχίσει το σερί των εκτός έδρας επιτυχιών του (5-4 μέχρι τώρα) και να κάνει το 2/2 πριν επιστρέψει στο ΣΕΦ για το ματς με τη Μπάγερν (9/1, 21:15). Από την άλλη, η Φενέρμπαχτσε επιδιώκει να διατηρήσει την ισχύ της στην έδρα της και να παραμείνει σταθερά στην πρώτη τετράδα.Όλα δείχνουν πως στην Κωνσταντινούπολη έρχεται μια, με τακτική, ρυθμό και λεπτομέρειες να παίζουν καθοριστικό ρόλο.

