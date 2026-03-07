Για άλλη μια φορά ο Λευτέρης Πετρούνιας θα είναι στο βάθρο.
Ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου που διεξήχθη σήμερα στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν.
Ο Πετρούνιας με βαθμό δυσκολίας 5,6 είχε βαθμολογία σήμερα 8700 βαθμούς με το σύνολό του να φτάνει στο 14.300.
Στην πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Ίλια Ζάικα ο οποίος συγκέντρωσε στον σημερινό τελικό 8800 με βαθμό δυσκολίας 5,7 φτάνοντας στους 14.600 βαθμούς στο σύνολο.
Πηγή: sport-fm.gr
