Για άλλη μια φορά ο Λευτέρης Πετρούνιας θα είναι στο βάθρο.

Ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου που διεξήχθη σήμερα στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν.

Ο Πετρούνιας με βαθμό δυσκολίας 5,6 είχε βαθμολογία σήμερα 8700 βαθμούς με το σύνολό του να φτάνει στο 14.300.

Στην πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Ίλια Ζάικα ο οποίος συγκέντρωσε στον σημερινό τελικό 8800 με βαθμό δυσκολίας 5,7 φτάνοντας στους 14.600 βαθμούς στο σύνολο.

