Στο στόχαστρο Άρη και Κολωνίας ο Κεσχρίντα

Νέα δημοσιεύματα στην Τυνησία εμπλέκουν τον Άρη με τον Βαϊντί Κεσχρίντα, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ατρόμητο μέχρι το καλοκαίρι του 2024.



Αξίζει να σημειωθεί πως, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το όνομα του 27χρονου δεξιού μπακ «παίζει» για τους «κίτρινους», αφού τους είχε απασχολήσει και το προηγούμενο καλοκαίρι...

«Ο δεξιός μπακ του Ατρόμητου, είναι στο στόχαστρο του Άρη Θεσσαλονίκης. Επίσης θα μπορούσε να μετακομίσει στην Κολωνία, μια ομάδα που τον παρακολουθεί από την εποχή που ήταν στην Ιταλία και τη Σαλερνιτάνα. Ο Κεσχρίντα έχει μισθό περίπου 144.000 ευρώ ετησίως», αναφέρει σχετικά το επίμαχο ρεπορτάζ της «».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.