NBA: Μένει ελεύθερος από τους Χόρνετς και υπογράφει στους Σίξερς ο Ρέτζι Τζάκσον

Κάτοικος Φιλαδέλφεια αναμένεται να γίνει σύντομα ο Ρέτζι Τζάκσον.

Ο βετεράνος γκαρντ έγινε πρόσφατα ανταλλαγή από τους Νάγκετς στους Χόρνετς, αλλά όπως αναφέρει το ESPN συμφώνησε να μείνει ελεύθερος από την ομάδα της Σάρλοτ και να υπογράψει στους Σίξερς.

Φέτος, ο 34χρονος γκαρντ μέτρησε 82 ματς με την ομάδα του Ντένβερ, έχοντας κατά μέσο όρο 10,2 πόντους, 1,9 ριμπάουντ και 3,8 ασίστ.

