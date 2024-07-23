Λογαριασμός
NBA: Μένει ελεύθερος από τους Χόρνετς και υπογράφει στους Σίξερς ο Ρέτζι Τζάκσον

Έτοιμος να υπογράψει στους Σίξερς είναι ο Ρέτζι Τζάκσον, ο οποίος συμφώνησε να μείνει ελεύθερος από τους Χόρνετς

Ρέτζι Τζάκσον

Κάτοικος Φιλαδέλφεια αναμένεται να γίνει σύντομα ο Ρέτζι Τζάκσον.

Ο βετεράνος γκαρντ έγινε πρόσφατα ανταλλαγή από τους Νάγκετς στους Χόρνετς, αλλά όπως αναφέρει το ESPN συμφώνησε να μείνει ελεύθερος από την ομάδα της Σάρλοτ και να υπογράψει στους Σίξερς.

Φέτος, ο 34χρονος γκαρντ μέτρησε 82 ματς με την ομάδα του Ντένβερ, έχοντας κατά μέσο όρο 10,2 πόντους, 1,9 ριμπάουντ και 3,8 ασίστ.

Πηγή: sport-fm.gr

