Στις 23 Αυγούστου ξεκινάει το πρωτάθλημα - Κινητοποίηση των ομάδων για αλλαγή των ποινών της ΔΕΑΒ

Στα τέλη Αυγούστου, όπως αναμενόταν, θα ξεκινήσει η Stoiximan Super League.



Το Δ.Σ. της διοργανώτριας σφράγισε την έναρξη της νέας σεζόν στο διήμερο 23-24 του μήνα.

Εξάλλου, γνωστοποιήθηκαν συνολικά οι ημερομηνίες-κλειδιά του πρωταθλήματος, η κλήρωση του οποίου θα γίνει την Τετάρτη, 9 Ιουλίου.



Παράλληλα, ανακοινώθηκε η απόφαση της λίγκας να κινητοποιηθεί όσον αφορά στις τιμωρίες της ΔΕΑΒ, συστήνοντας επιτροπή που θα συζητήσει με την Πολιτεία την εκλογίκευσή τους.



Αναλυτικά οι αποφάσεις



«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League κατά τη σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:



Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League ενέκρινε την τελική επικύρωση του βαθμολογικού πίνακα Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1 Ανδρών αγωνιστικής περιόδου 2024-25.



Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League ενέκρινε την επικύρωση του βαθμολογικού πίνακα Πρωταθλήματος Super League 1 K19 αγωνιστικής περιόδου 2024-25.



Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την εγγραφή των νέων μελών (προβιβαζόμενων ΠΑΕ από τη Super League 2, ήτοι των ΠΑΕ ΑΕΛ και ΠΑΕ Κηφισιά) στο συνεταιρισμό.



Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League αποφάσισε όπως η ηλεκτρονική Κλήρωση του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 2025-26 πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 Ιουλίου 2025 και ώρα 9:00 μ.μ., στον Άλιμο.



Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το ετήσιο συνοπτικό πρόγραμμα αγώνων του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 2025-2026 και τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με θέμα την έγκριση της προκήρυξής του.



Ενδεικτικά, παρατίθενται ημερομηνίες-κλειδιά της διεξαγωγής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αγωνιστικής περιόδου 2025-2026:



Έναρξη Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 2025-26: 23/24 Αυγούστου 2025.



Διακοπή Χριστουγέννων: 22 Δεκεμβρίου 2025.



Λήξη κανονικής διάρκειας: 21/22 Μαρτίου 2026.



Έναρξη Stoiximan Super League Playoffs/Playouts: 4/5 Απριλίου 2026.



Ολοκλήρωση Πρωταθλήματος: 21 Μαΐου 2026 (λήξη Playouts).



Σημειώνεται ότι το ετήσιο συνοπτικό πρόγραμμα αγώνων του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 2025-2026 θα ανακοινωθεί στο σύνολό του, κατόπιν της έγκρισής του από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.



Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League αποφάσισε να συσταθεί επιτροπή, αποτελούμενη από την Αναπλ. Πρόεδρο της Super League και εκπροσώπους των ΠΑΕ, προκειμένου να συναντηθεί άμεσα με τον Αναπλ. Υπουργό Αθλητισμού, ώστε να παρουσιαστούν αναλυτικά οι θέσεις της Super League, σχετικά με τις -πέραν κάθε αναλογικότητας- ποινές που επιβάλλονται στις ομάδες από τη ΔΕΑΒ, αλλά και οι συγκεκριμένες προτάσεις της διοργανώτριας».

