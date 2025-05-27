«Σε συζητήσεις με τη Γαλατασαράι ο ΠΑΟΚ για τον Κοτάρσκι»

Νέο δημοσίευμα στην Τουρκία περί ενδιαφέροντος της Γαλατάσαραϊ για τον Κοτάρσκι. Η Fanatik υποστηρίζει ότι η τουρκική ομάδα μάλιστα είναι σε επαφές με τον ΠΑΟΚ για την μεταγραφή του Κοτάρσκι θέλοντας αυτός να πάρει τη θέση του Μουσλέρα που θα αποχωρήσει, επικαλούμενο τον κροατικό Τύπο.

«Εκεί που χρειάζεται ενίσχυση η Γαλατά, είναι στη θέση του τερματοφύλακα. Μετά την αποχώρηση του Φερνάντο Μουσλέρα, αποκαλύφθηκε ο παίκτης με τον οποίο έχουν επαφές οι ιθύνοντες της Γαλατασαράι, οι οποίοι θέλουν να εμπιστευτούν την εστία τους σε ένα κορυφαίο όνομα. Πολλά ονόματα έχουν βρεθεί στην ατζέντα, αλλά πρόσφατα έγινε γνωστό ότι έχει έρθει σε επαφή με ένα όνομα-έκπληξη. Η Γαλατασαράι ενδιαφέρεται για τον Κροάτη τερματοφύλακα Ντόμινικ Κοτάρσκι, ο οποίος αγωνίζεται για την ελληνική ομάδα ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με τον κροατικό τύπο: Οι άνθρωποι της Γαλατασαράι ξεκίνησαν επαφές με τον ΠΑΟΚ για τον 24χρονο τερματοφύλακα», αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα.

