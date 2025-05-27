Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Σε συζητήσεις με τη Γαλατασαράι ο ΠΑΟΚ για τον Κοτάρσκι»

Ο ΠΑΟΚ και η Γαλατά φέρεται να είναι σε επαφές για την παραχώρηση του Κοτάρσκι

Κοτάρσκι

Νέο δημοσίευμα στην Τουρκία περί ενδιαφέροντος της Γαλατάσαραϊ για τον Κοτάρσκι. Η Fanatik υποστηρίζει ότι η τουρκική ομάδα μάλιστα είναι σε επαφές με τον ΠΑΟΚ για την μεταγραφή του Κοτάρσκι θέλοντας αυτός να πάρει τη θέση του Μουσλέρα που θα αποχωρήσει, επικαλούμενο τον κροατικό Τύπο.

«Εκεί που χρειάζεται ενίσχυση η Γαλατά, είναι στη θέση του τερματοφύλακα. Μετά την αποχώρηση του Φερνάντο Μουσλέρα, αποκαλύφθηκε ο παίκτης με τον οποίο έχουν επαφές οι ιθύνοντες της Γαλατασαράι, οι οποίοι θέλουν να εμπιστευτούν την εστία τους σε ένα κορυφαίο όνομα. Πολλά ονόματα έχουν βρεθεί στην ατζέντα, αλλά πρόσφατα έγινε γνωστό ότι έχει έρθει σε επαφή με ένα όνομα-έκπληξη. Η Γαλατασαράι ενδιαφέρεται για τον Κροάτη τερματοφύλακα Ντόμινικ Κοτάρσκι, ο οποίος αγωνίζεται για την ελληνική ομάδα ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με τον κροατικό τύπο: Οι άνθρωποι της Γαλατασαράι ξεκίνησαν επαφές με τον ΠΑΟΚ για τον 24χρονο τερματοφύλακα», αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark