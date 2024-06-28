Στην Μπασκόνια ο Λάσο

Σε χρόνο… dt έγινε γνωστή η νέα ομάδα του Πάμπλο Λάσο!

Ο 56χρονος τεχνικός, ο οποίος έλυσε τη συνεργασία του με την Μπάγερν Μονάχου, επικαλούμενος οικογενειακούς λόγους, ανέλαβε την Μπασκόνια.



Το συμβόλαιο που υπέγραψε είναι μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και επιστρέφει στο «σπίτι» του, όπως τονίζουν και οι Βάσκοι. Ο Λάσο είναι από τη Βιτόρια και αγωνίστηκε για 11 χρόνια (1984-95) στην Μπασκόνια, φορώντας τη φανέλα της σε 370 αγώνες.

«Καλώς ήρθες πίσω στο σπίτι σου, Πάμπλο!», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση για τον Λάσο, ο οποίος βρήκε τον 7ο σταθμό της προπονητικής του καριέρας. Αφού είχαν προηγηθεί Καστέγιο, Βαλένθα, Καντάμπρια, Γιπούθκοα, Ρεάλ Μαδρίτης και Μπάγερν Μονάχου.

Στη μοναδική του σεζόν στην Μπάγερν Μονάχου, ο Πάμπλο Λάσο τα πήγε περίφημα εντός των συνόρων, αφού οδήγησε την ομάδα στο νταμπλ. Ωστόσο, τα αποτελέσματα δεν ήταν τα επιθυμητά στην

Ευρωλίγκα, καθώς τερμάτισε 15η η ομάδα και δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει καν θέση στα play-in της διοργάνωσης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.