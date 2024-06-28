Αιφνιδιαστικό «διαζύγιο» Πάμπλο Λάσο με Μπάγερν Μονάχου!

Οι Βαυαροί ανακοίνωσαν ότι η παρουσία του 56χρονου τεχνικού στον πάγκο τους ολοκληρώθηκε έπειτα από μία μόλις σεζόν, καθώς ο άλλοτε προπονητής της Ρεάλ αποχωρεί για οικογενειακούς λόγους.

Το συμβόλαιο του Λάσο έληγε το καλοκαίρι του 2025, αλλά λύθηκε κοινή συναινέσει, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Μάρκο Πέσιτς, να αναφέρει ότι «Η προσωπική απόφαση του Πάμπλο ήταν έκπληξη για εμάς, αλλά τον σεβόμαστε πολύ ως προπονητή και προσωπικότητα και τώρα πρέπει να τον ευχαριστήσουμε πολύ για τη δουλειά και την επιτυχημένη σεζόν. Ευχόμαστε στον Πάμπλο ό,τι καλύτερο για το μέλλον, θα παραμείνει πάντα συνδεδεμένος μαζί μας και όχι μόνο λόγω της διπλής επιτυχίας».

Στη μοναδική του σεζόν στην Μπάγερν Μονάχου, ο Πάμπλο Λάσο τα πήγε περίφημα εντός των συνόρων, αφού οδήγησε την ομάδα στο νταμπλ. Ωστόσο, τα αποτελέσματα δεν ήταν τα επιθυμητά στην Ευρωλίγκα, καθώς τερμάτισε 15η η ομάδα και δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει καν θέση στα play-in της διοργάνωσης.

