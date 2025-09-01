«Πάτησε» Ελλάδα και ετοιμάζεται να γίνει… πράσινος ο Βιθέντε Ταμπόρδα!

Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός είναι η πρώτη από τις δυο μεταμεσονύκτιες αφίξεις του Παναθηναϊκού, καθώς λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (1/9) προσγειώθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος» προκειμένου να ολοκληρώσει τα τυπικά της μεταγραφής του από την Μπόκα Τζούνιορς στην οποία και ανήκε.

Η άφιξη του Ταμπόρδα, προηγήθηκε αυτής του Σίριλ Ντέσερς, ο οποίος θα φτάσει στη χώρα μας δύο ώρες αργότερα από τον Αργεντινό για να γίνει ο βασικός στράικερ του Παναθηναϊκού.

Θυμίζουμε ότι ο Ταμπόρδα αγωνιζόταν ως δανεικός στην Πλατένσε. Τη Δευτέρα θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εφόσον όλα πάνε καλά θα υπογράψει το συμβόλαιο του διάρκειας τεσσάρων ετών.

Oι δηλώσεις του Ταμπόρδα:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, ελπίζω η νέα σεζόν να μας φέρει καλά αποτελέσματα. Εχουμε καλούς παίκτες και θα δικεδικήσουμε του στόχους τόσο στην Ευρώπη, όσο και στην Ελλάδα. Ακόμη δεν είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τον πρoπονητή, έχω μιλήσει με τον τεχνικό διευθυντή. Είναι μια πρόκληση για μένα.

Είναι μεγάλη ομάδα ο Παναθηναϊκός και αυτός ήταν ένας από τους λόγους που με έπεισαν να έρθω. Έχει εξαιρετικούς φιλάθλους, τους είδα παθιασμένους, με έκαναν να αισθανθώ ότι είμαι στην Αργεντινή».

