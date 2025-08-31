Λογαριασμός
Κλείνει η μεταγραφή του Ποντένσε στον Ολυμπιακό

Οδεύει προς την ολοκλήρωσή της η μεταγραφή του Ποντένσε στον Ολυμπιακό - Οι πληροφορίες από τη Σαουδική Αραβία για τον παίκτη επιβεβαιώνονται

Ολυμπιακός: Κλείνει η μεταγραφή του Ποντένσε

Ο Κώστας Νικολακόπουλος μετέφερε τις πληροφορίες που κυκλοφορούν στη Σαουδική Αραβία τα τελευταία λεπτά, αναφορικά με τη μεταγραφή του Ποντένσε στον Ολυμπιακό.

Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα, ο παίκτης θα φύγει από την Αλ Σαμπάμπ και θα υπογράψει στους Πειραιώτες δανεικός για τη φετινή σεζόν!

Ο ρεπόρτερ του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 είχε αναφέρει και νωρίτερα κατά τη διάρκεια της Κυριακής, πως όλα πήγαιναν καλά για την επιστροφή του Πορτογάλου εξτρέμ.

Οι πληροφορίες από τη Σαουδική Αραβία επιβεβαιώνονται και ο παίκτης αναμένεται τη Δευτέρα στην Ελλάδα για να περάσει από τα απαραίτητα ιατρικά τεστ και να υπογράψει το συμβόλαιό του!

